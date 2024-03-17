هدوء الأول من رمضان شكل انتصارا لرجاحة العقل

بقلم: نير حسون 17/3/2024

عشرات آلاف الفلسطينيين شاركوا في صلاة يوم الجمعة الأول في شهر رمضان في الحرم. خلافا للتخوفات، ورغم دعوة حماس وتهديد وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير، إلا أن الصلاة مرت بهدوء، سواء في الحرم أو في محيطه. عمليا، هذا لم يكن فقط يوم الجمعة الأكثر هدوءا في شهر رمضان منذ سنوات، بل كان أيضا يوم الجمعة الأكثر هدوءا في البلدة القديمة منذ اندلاع الحرب. الهدوء هو دليل آخر على ادعاء الخبراء والمهنيين في جهاز الأمن وعدد غير قليل من الجهات الفلسطينية الذي يقول إن التوتر في الحرم ينبع من محظورات الشرطة التي تفسر كتهديد لمكانة المسلمين في الحرم، وإنه إذا سمحت الشرطة بالصلاة هناك بشكل حر، فإن التوتر سينخفض.

في النقاشات التي جرت في الكابنيت الأمني قبيل شهر رمضان، رفض بن غفير هذه الفرضية ودعا إلى مواصلة القيود على الدخول إلى الحرم وحتى توسيعها. بعد الجلسة الأولى التي تناولت الموضوع، تم التسريب بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوافق على موقف وزير الأمن الوطني، وأنه ليس فقط سيتم فرض القيود، بل هي أيضا ستكون سارية على المواطنين العرب الإسرائيليين. بعد التسريب من الجلسة الثانية حول هذا الموضوع بأن القرار سينقل من يد وزير الكابنيت، هاجم بن غفير قرار "الانجرار وراء تصور بني غانتس الذي يفيد بأن الهدوء يتم التوصل إليه عن طريق التراجع"، القصد هو "نقل الصلاحيات التي توجد لوزير الأمن الوطني إلى يد الكابنت".

في الصلاة الأولى للتراويح في شهر رمضان يوم الأحد قبل الماضي، واصلت الشرطة سياستها الثابتة منذ بداية الحرب: حظر دخول الشباب إلى الحرم. مئات الشباب تم دفعهم إلى الخلف وعلى الأبواب كان هناك ضغط، ورجال الشرطة استعملوا الهراوات لتفريق الجمهور والغضب ازداد وتراكم. في الليلة نفسها، نشر الفيلم الذي أثار عاصفة، الذي ظهر فيه رجال الشرطة وهم يضربون المصلين في باب القطانين. في اليوم التالي تغيرت السياسة -رجال الشرطة تراجعوا وسمحوا لكل من يريد بالدخول. صلاة التراويح في هذا الأسبوع كانت الأكبر مما نذكر في شهر رمضان والأكثر هدوءا. عشرات آلاف الأشخاص وصلوا في كل مساء إلى المسجد ولم يقم أحد بوقفهم أو إزعاجهم، وبعد انتهاء الصلاة تفرقوا بهدوء. وحتى عندما قتل فتى ابن 12 سنة في مخيم شعفاط بنار رجال الشرطة، فإن البلدة القديمة بقيت هادئة.

مع ذلك التوتر قبل صلاة يوم الجمعة كان مرتفعا. حماس نشرت دعوة للفلسطينيين للمجيء إلى الحرم والتمترس فيه، وتجربة الماضي تعلمنا أنه في أيام الجمعة في رمضان تقريبا دائما تكون مواجهات في الحرم أو في محيطه. حقيقة أن الفلسطينيين في صباح يوم الجمعة استيقظوا على الأنباء من غزة عن عشرات القتلى في طابور للمساعدات، والإشاعات التي نشرت أول من أمس عن بوابات جديدة ستقيمها الشرطة على أبواب الحرم، لم تساعد في تهدئة النفوس. الشرطة استعدت بقوات كبيرة بشكل خاص، 3 آلاف شرطي تم نشرهم في البلدة القديمة ومحيطها.

لكن أيضا في يوم الجمعة اختارت الشرطة أو حصلت على تعليمات بألا تصغي إلى الوزير المسؤول عنها. البوابات الجديدة تبين أنها حواجز لرجال الشرطة أنفسهم التي أغلقوها خلفهم وسمحوا لكل من أراد بزيارة الحرم. أيضا في الجيش لم يصغوا لبن غفير وسمحوا بآلاف المصلين من الضفة بالدخول إلى القدس. وقد تجمع في الحرم عشرات آلاف المصلين، وفي الأوقاف قالوا إن العدد وصل إلى 80 ألف شخص. حتى لو أن الأمر يتعلق بمبالغة، فإن هذه ما تزال صلاة كبيرة جدا. بن غفير حاول الإقناع بأن الفلسطينيين يخافون منه، ونشر للمراسلين إحاطة تفيد بأنه جاء فقط 16 ألف شخص. ولكن كان يصعب العثور على أي أحد يتعامل مع ذلك بجدية.

من تجربة الماضي، على الأغلب الأوقات المتوترة في الحرم تكون بعد ذهاب المصلين كبار السن، عندها يبقى في الحرم الشباب الذين يطلقون النداءات ويلوحون بأعلام حماس. هذه السنة هذا الأمر لم يحدث. "لم نرغب بأن نعطي بن غفير أي ذريعة"، قال مصدر فلسطيني رفيع في المدينة.

في القدس، مثلما كان دائما من المبكر الاحتفال بالهدوء. حقيقة أنه لا يوجد شعور بالتهديد على الوضع الراهن في الحرم، تقلل في الواقع من خطر موجة عنف كبيرة. ولكن هذا لا يعني أي شيء بخصوص محاولة (مقاومين) أفراد تنفيذ عمليات في المدينة. الصور من غزة والإحباط من جوع السكان في شهر رمضان يمكن أن تدفع الشباب اليائسين إلى تنفيذ عمليات متطرفة. ولكن الآن يمكن الإعلان بأن الصلاة الحاشدة والهادئة هي انتصار لسواء العقل، وكل من يؤمن بأن القدس ليست فقط ساحة مواجهة للعبة مجموعها صفر بين المتطرفين، بل هي أيضا مدينة مقدسة يمكن أن تعرض القليل من العزاء في الأوقات الصعبة.