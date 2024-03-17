يجب تأييد صفقة تبادل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 17/3/2024
ليس للمخطوفين الإسرائيليين في أسر حماس وقت. منذ الصفقة السابقة قتل بعضهم. بالنسبة للآخرين، لا يمكن معرفة في أي وضع هم، جسديا ونفسيا. كل ثانية تمر تعرض للخطر حياتهم التي تغيرت على أي حال تغيرا جذريا. وعليه، فقبل كل شيء يجب مطالبة الحكومة للاستجابة للصفقة التي تقترحها حماس وإعادة المخطوفين إلى الديار.
حسب المسودة التي نشرتها "رويترز"، فإن الاقتراح الذي رفعته حماس للوسطاء يتضمن مرحلتين: في الأولى تتحرر نساء، أطفال، مجندات، وكبار في السن ومرضى، مقابل 700 حتى 1000 سجين فلسطيني، بينهم نحو 100 محكوم بالمؤبد. في المرحلة الثانية، تتم صفقة "الكل مقابل الكل". الموعد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة يتفق عليه بعد تحرير المخطوفين الذين سيتحررون في المرحلة الأولى.
كما هو متوقع، سارع مكتب رئيس الوزراء لأن يتهم حماس بأنها "تواصل التمترس في مطالب غير معقولة". غير أن الأمر الوحيد غير المعقول هو الوعود البائسة التي نثرتها الحكومة على مدى أكثر من خمسة أشهر، في أن استمرار القتال سيضعف حماس ويدفع قدما بتحرير المخطوفين.
حسب الولايات المتحدة الأميركية، فإن مطالب حماس ليست غير معقولة. فقد قال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "إن الجواب الأخير من جهة حماس بالتأكيد يستوي مع حدود المقترح الذي نعمل عليه منذ بضعة أشهر". ليس لإسرائيل ترف مواصلة التلبث. إذا رفضت الحكومة الصفقة المقترحة؛ أي إذا طرحت مرة أخرى مطالب هدفها إفشال الصفقة ومواصلة الحرب، سيكون لهذا معنى واحد: أن الحكومة ورئيسها قررا التخلي عن المخطوفين، وتركهم يموتون أو يواصلون العذاب في الأسر.
على الأميركيين أن يضغطوا على نتنياهو لقبول الصفقة. ومثلما تمكنوا من الفهم، فإن نتنياهو ربط مصيره السياسي باليمين المتطرف المعني بمواصلة الحرب، باحتلال غزة وبإسكانها باليهود، حتى بثمن ترك المخطوفين لمصيرهم. عليهم أن يمارسوا ضغطا مضادا لضغط اليمين الإسرائيلي في صالح الاتفاق، وإلا فإن الصفقة لن تخرج إلى حيز التنفيذ.
لكن ليس الأميركيون وحدهم هم من ينبغي أن يضغطوا. ففي مقابلة للوزير غادي آيزنكوت مع ايلانا دايان، روى أنه أيد في حينه تواصل الصفقة السابقة، رغم أن حماس خرقت إطارها. وكلف تفجير الصفقة حياة مخطوفين كثيرين وتدمير حياة أعزائهم. محظور على آيزنكوت أن يتنازل هذه المرة. عليه هو وبيني غانتس أن يتحفزا وأن يوضحا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وللكابينت وللحكومة، بأنهما لن يسمحا بترك المخطوفين لمصيرهم.
الحكومة والجيش يتحدثان عن أن القتال سيستمر لأشهر أخرى بل وأكثر. لا يمكن التأخير في إعادة المخطوفين حتى تحقيق "نصر مطلق". يجب العمل على صفقة المخطوفين فورا.
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