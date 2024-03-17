يجب تأييد صفقة تبادل

بقلم: أسرة التحرير 17/3/2024

ليس للمخطوفين الإسرائيليين في أسر حماس وقت. منذ الصفقة السابقة قتل بعضهم. بالنسبة للآخرين، لا يمكن معرفة في أي وضع هم، جسديا ونفسيا. كل ثانية تمر تعرض للخطر حياتهم التي تغيرت على أي حال تغيرا جذريا. وعليه، فقبل كل شيء يجب مطالبة الحكومة للاستجابة للصفقة التي تقترحها حماس وإعادة المخطوفين إلى الديار.

حسب المسودة التي نشرتها "رويترز"، فإن الاقتراح الذي رفعته حماس للوسطاء يتضمن مرحلتين: في الأولى تتحرر نساء، أطفال، مجندات، وكبار في السن ومرضى، مقابل 700 حتى 1000 سجين فلسطيني، بينهم نحو 100 محكوم بالمؤبد. في المرحلة الثانية، تتم صفقة "الكل مقابل الكل". الموعد لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة يتفق عليه بعد تحرير المخطوفين الذين سيتحررون في المرحلة الأولى.

كما هو متوقع، سارع مكتب رئيس الوزراء لأن يتهم حماس بأنها "تواصل التمترس في مطالب غير معقولة". غير أن الأمر الوحيد غير المعقول هو الوعود البائسة التي نثرتها الحكومة على مدى أكثر من خمسة أشهر، في أن استمرار القتال سيضعف حماس ويدفع قدما بتحرير المخطوفين.

حسب الولايات المتحدة الأميركية، فإن مطالب حماس ليست غير معقولة. فقد قال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي "إن الجواب الأخير من جهة حماس بالتأكيد يستوي مع حدود المقترح الذي نعمل عليه منذ بضعة أشهر". ليس لإسرائيل ترف مواصلة التلبث. إذا رفضت الحكومة الصفقة المقترحة؛ أي إذا طرحت مرة أخرى مطالب هدفها إفشال الصفقة ومواصلة الحرب، سيكون لهذا معنى واحد: أن الحكومة ورئيسها قررا التخلي عن المخطوفين، وتركهم يموتون أو يواصلون العذاب في الأسر.

على الأميركيين أن يضغطوا على نتنياهو لقبول الصفقة. ومثلما تمكنوا من الفهم، فإن نتنياهو ربط مصيره السياسي باليمين المتطرف المعني بمواصلة الحرب، باحتلال غزة وبإسكانها باليهود، حتى بثمن ترك المخطوفين لمصيرهم. عليهم أن يمارسوا ضغطا مضادا لضغط اليمين الإسرائيلي في صالح الاتفاق، وإلا فإن الصفقة لن تخرج إلى حيز التنفيذ.

لكن ليس الأميركيون وحدهم هم من ينبغي أن يضغطوا. ففي مقابلة للوزير غادي آيزنكوت مع ايلانا دايان، روى أنه أيد في حينه تواصل الصفقة السابقة، رغم أن حماس خرقت إطارها. وكلف تفجير الصفقة حياة مخطوفين كثيرين وتدمير حياة أعزائهم. محظور على آيزنكوت أن يتنازل هذه المرة. عليه هو وبيني غانتس أن يتحفزا وأن يوضحا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وللكابينت وللحكومة، بأنهما لن يسمحا بترك المخطوفين لمصيرهم.

الحكومة والجيش يتحدثان عن أن القتال سيستمر لأشهر أخرى بل وأكثر. لا يمكن التأخير في إعادة المخطوفين حتى تحقيق "نصر مطلق". يجب العمل على صفقة المخطوفين فورا.