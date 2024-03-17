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إسرائيل ستتورط إذا لم يتحقق حل سريع لغزة

3/17/2024 10:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم بقلم: يوآف ليمور 17/3/2024

كانت هذه عطلة نهاية أسبوع محملة بشؤون غزة. إنساني، مخطوفون، توبيخات، مداولات -كل شيء كان فيها، باستثناء تقدم حقيقي في الحرب ضد حماس.
بطبيعة الأحوال، أساس الانتباه تركز على قضية الـ134 مخطوفا المحتجزين في غزة، أحياء وأموات. إسرائيل أعلنت حتى الآن عن 34 مخطوفا ممن هم ليسوا بين الأحياء وجثامينهم محتجزة في غزة (الجندي ايتي حن كان آخرهم). لكن التقديرات هي أن العدد أكثر بكثير وأن نحو 50-60 من بين المخطوفين ماتوا أثناء اختطافهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أو أثناء وجودهم في الأسر -بسبب التردي في حالة جراحهم، الأمراض، هجمات الجيش الإسرائيلي.
رئيس الموساد دادي برنياع سيسافر إلى قطر في محاولة للدفع قدما في المفاوضات. الفجوة بين الطرفين ما تزال واسعة، ومن المتوقع أن تتركز في ثلاث مسائل أساسية. الأولى: عدد السجناء الذين سيتحررون مقابل الإسرائيليين المحررين. حماس تطالب بزيادة المفتاح، الذي كان في الجولة السابقة ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل مخطوف إسرائيلي. ويتركز طلبها على خمس مجندات محتجزات في الأسر، وطلبها هو أن تحرر إسرائيل 50 سجينا على كل واحدة منهن، منهم 30 سجينا ثقيلا، 20 منهم أدينوا بالقتل (ممن لهم "دم على الأيدي") و10 آخرون حكموا لفترات سجن طويلة.
المسألة الثانية هي هوية المحررين. حماس تطالب بأن تقرر بنفسها قائمة الأسرى الـ150 ذوي الأحكام الثقيلة الذين سيتحررون، على أمل أن تحرر منذ الآن من السجن كبار سجنائها. أما إسرائيل فستعارض ذلك بشدة، ليس فقط على خلفية هوية المحررين والقلق من إمكانية أن يعودوا فورا إلى أعمال (المقاومة)، بل وأيضا خوفا من أن يخفض الأمر دافع حماس لأن تنفذ صفقات أخرى لاحقا أو يشجعها على أن تطرح في المستقبل شارة ثمن مستحيلة. تجربة الماضي من صفقة شاليط تفيد بأنه من المعقول أن يوجد حل في هذه المسألة في خليط يدمج بين مطالب الطرفين، وإن كان هذا يحتاج إلى وقت لأن المسيرة ستستوجب جدالات وإقرارات تفصيلية لكل سجين فلسطيني يتحرر. هذه المسألة هي أيضا ذات قابلية تفجر سياسي عالية جدا على خلفية معارضة أحزاب اليمين في الحكومة لتحرير قتلة.
المسألة الثالثة، هي طلب حماس السماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى بيوتهم منذ الآن، وفي المرحلة التالية -التي ستتضمن تحرير باقي المخطوفين الإسرائيليين بمن فيهم الشبان من دون سن 50 وجنود- ووقف تام للحرب. إسرائيل تعارض هذا الطلب تماما، ومعقول أن يوجد حل وسط يسمح الآن بعودة جزء فقط من السكان (أساسا شبان، نساء وشيوخ)، بينما الخلاف حول وقف الحرب سيؤجل إلى وقت لاحق.
التقدير هو أنه سيحتاج الأمر أسبوعا على الأقل، وربما أكثر إلى أن يكون ممكنا توفير الموافقات التي تسمح بتنفيذ الصفقة، التي ستؤدي إلى 42 يوما من وقف النار. في هذه الفترة، يمكن للجيش أن ينعش قواته ويصلح آلياته ويستعد أيضا للمرحلة التالية من الحرب -في رفح أساسا. رئيس الوزراء نتنياهو، قال مؤخرا في جلسة الكابينت، إنه يقر مخططات العملية لرفح، فأثار غضب بعض الوزراء الذين سبق أن سمعوا منه نصوصا مشابهة في الماضي دون أن تؤدي إلى أي عملية على الأرض.
في الشهرين الأخيرين، عرض الجيش الإسرائيلي بضعة مخططات لعملية في المدينة لم تقر بعد. والسبب الأساس في ذلك كان تخوف نتنياهو من غضب الإدارة في واشنطن، وكذا من أزمة مع مصر. محافل مطلعة على الموضوع ادعت بالمقابل أن المشكلة هي في التردد الدائم من جانب نتنياهو. على حد قولهم، فإن مصر ستسمح بالعملية طالما لم ينقل اللاجئون الفلسطينيون إلى أراضيها، والحل مع واشنطن بسيط: تسريع المساعدات الإنسانية للسكان الغزيين كـ"بطارية" لمواصلة الأعمال.
أول من أمس، انضمت ألمانيا إلى الدول التي تنزل المساعدات إلى سكان القطاع، وبالتوازي وصلت إلى غزة سفينة المساعدات الأولى التي أطلقتها منظمة الإغاثة World Central Kitchen (WCK) من قبرص. وحرس الجيش الإسرائيلي أنزل حمولة السفينة التي نقلت الى غزة وجبات ومنتجات غذائية أساسية ومعلبات -لكن ليس واضحا بعد كيف ستوزع المساعدات، خوفا من أن تقع في أيدي حماس أو تسلب. في هذا السياق أيضا، يشتد النقد على نتنياهو الذي يؤجل كل انشغال بمسألة اليوم التالي. وتصف المحافل طلبه العثور على محافل محلية تتسلم مسؤولية مدنية في القطاع بأنه "منقطع عن الواقع"، لأنه، بزعمهم، لا توجد محافل كهذه لها ما يكفي من القوة لمواجهة حماس. وأعربت هذه المحافل عن تخوفها من أنه إذا لم يتوفر حل سريع، فستتورط إسرائيل في أوجه عدة بالتوازي: مع الولايات المتحدة التي ستقيدها عمليا عن العملية في رفح (بما في ذلك في مسألة المساعدات الأمنية)، وفي جوانب السيطرة على الأرض -غياب جهة تحكم غزة سيلزم إسرائيل في اتخاذ سياسة الاحتلال فيها وإلا فإن حماس ستنهض وتعود للحكم في القطاع.
هذه الخلافات الإسرائيلية الداخلية ترافق عمل الجيش الإسرائيلي الذي انخفض نطاقه جدا في ظل غياب قرار حول رفح. في خانيونس، ما تزال العملية المركزة مستمرة (أساسا في محاولة للوصول إلى يحيى السنوار) وتنفذ اجتياحات في شمال القطاع أيضا لمنع إعادة بناء حماس في المناطق التي سبق أن عمل الجيش الإسرائيلي فيها، لكن استكمال الحسم سيتأجل أغلب الظن إلى ما بعد استكمال صفقة المخطوفين والوصول إلى تفاهمات مع الأميركيين.
زمن المراوحة هذا يعتبره الجيش قابلا للتفجر. وهو سيطرح بالتأكيد في المحادثات التي سيجريها رئيس الأركان هرتسي هليفي (أمس) مع القيادة العملياتية للجيش من رتبة عميد فما فوق. كما سيتناول هليفي أيضا موضوع قائد فرقة 98 العميد غولدفوس الذي وبخه بشدة يوم الجمعة في أعقاب النقد الذي وجهه للمستوى السياسي. رئيس الأركان يعتقد أن غولدفوس خلط بين ما هو مسموح للضباط أن يفعلوه ويقولوه في الديمقراطية وأن كونه ضابطا متميزا لا يمنحه امتيازا. سيطلب هليفي من الضابطية العليا أن تبدي مسؤولية زائدة بالذات في الفترة الحالية التي يخيل فيها أن الخطاب الجماهيري يتصاعد مرة أخرى وفي أحيان كثيرة يضع الجيش الإسرائيلي في مركزه.

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