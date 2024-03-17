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أميركا ستعمل على وقف نار بمجلس الأمن الدولي

3/17/2024 10:53:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف آنا برسكي 17/3/2024

اطلعت محافل سياسية في إسرائيل، أول من أمس، على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مركزه "وقف نار فوري ومتواصل" في الحرب في قطاع غزة.
اجتاز مشروع القرار الأميركي عدة تغييرات وتعديلات، ويدور الحديث عن نص في صيغته النهائية التي لم يعد ممكنا تغييرها. ومن المتوقع لمشروع القرار هذا أن يطرح للتصويت في مجلس الأمن في صيغته الحالية.
الصيغة النهاية للقرار تغيرت كثيرا عن المسودة السابقة. وبين التعديلات المركزية: تشديد كبير للنبرة في موضوع العملية العسكرية في رفح، والمطالبة في البدء في إنفاذ اتفاق وقف النار بشكل فوري. وذلك بخلاف الصيغة السابقة التي تناولت مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المحليين في الظروف الحالية.
الصيغة النهائية التي أعدها الأميركيون لطرحها فورا على التصويت في مجلس الأمن يبدو فيه واضحا التشديد على الصياغة والنبرة. فلا يدور الحديث على الإطلاق عن "ظروف كهذه أو تلك تتيح المناورة البرية"، بل الإعراب عن قلق عميق من مجرد إمكانية عملية إسرائيلية برية في رفح، بل والتشديد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي. إضافة الى ذلك، في المسودة النهائية لمشروع القرار الأميركي لم يعد يذكر جهد دبلوماسي للبدء بإنفاذ اتفاق لوقف نار بشكل فوري. الآن سيعرب الأميركيون عن تأييدهم للجهد الدبلوماسي لفرض وقف نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تحرير مخطوفين.
وحسب التقدير في إسرائيل، ستطلب الولايات المتحدة إجراء التصويت على مشروع قرارها في بداية الأسبوع الحالي. والنية هي للتسريع قدر الإمكان المشروع في مجلس الأمن بسبب تخوف الأميركيين من مشروع قرار آخر، منافس يكون ذا طابع سلبي صرف لإسرائيل ومن شأنه أن يطرح في غضون وقت قصير. وعليه، يعتزم الأميركيون طرح مشروع قرارهم في الأيام القريبة المقبلة. وحسب التقديرات، ستستخدم روسيا حق النقض الفيتو، إلى جانب أغلبية واضحة من الدول التي ستدعمه.

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