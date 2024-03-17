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ليس لإسرائيل خطة لليوم التالي لغزة غير المفاوضات

3/17/2024 10:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: جاكي خوري 17/3/2024
سلوك إسرائيل منذ اندلاع الحرب يثبت أنه حتى بعد وقوع إحدى الكوارث القاسية في تاريخها وأكثر من خمسة أشهر من القتال، فإنه لم يتغير أي شيء. ومحاولة إيجاد آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية، التي لا تعتمد على مراكز قوة في الجمهور الغزي، ورفض الإدارة مناقشة اليوم التالي للحرب، هما استمرار للسياسة التي اتبعتها إسرائيل حتى 6 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كسب الوقت والارتجال. والأمر الوحيد الذي تغير هو قوة النيران التي تستخدمها إسرائيل في القطاع، الدمار الكبير والعدد غير المعقول من القتلى فيه والأزمة الإنسانية الصعبة وأزمة المخطوفين غير المسبوقة.
حتى اندلاع الحرب سياسة حكومات إسرائيل، لا سيما برئاسة بنيامين نتيناهو، كانت تخليد الفصل بين القطاع والضفة الغربية لمنع أي فرصة لتقدم سياسي. في إطار هذه السياسة، فإن إسرائيل قامت بتسمين حماس بالأموال بهدف الحفاظ على حكمها الذي نما في غزة، مع شن عمليات محدودة بين حين وآخر، لم تعرض للخطر سيطرة حماس على الأرض. في المقابل، تجاه السلطة الفلسطينية في رام الله ورئيسها محمود عباس، اتبعت إسرائيل سياسة الإهانة والإضعاف، مع الحفاظ على مصالح الدائرة الضيقة وأصحاب النفوذ والتنسيق الأمني مع أجهزة مخابرات السلطة.
في الواقع، في أعقاب 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قررت إسرائيل تصفية حكم حماس في غزة، لكنها تجنبت طرح بديل جدي يمكن من تحقيق هذا الهدف. وحسب تقرير صدر في نهاية الأسبوع، فإن وزير الدفاع يوآف غالنت تطرق إلى الموضوع في نقاش داخل الكابنيت السياسي الأمني وطرح أربعة بدائل لليوم التالي للحرب. مجرد طرح البديل الذي اعتبر الأسوأ، وهو أن حماس ستحكم غزة، يثبت بأن هذه المنظمة لم تنهَر بعد. اقتراح آخر لغالنت هو نقل السيطرة المحلية إلى رؤساء العائلات والاعتماد على رجال فتح الذين بقوا في القطاع بعد العام 2007 أو تتويج محمد دحلان. لكن التاريخ الحديث يعلمنا أن محاولة إنبات قيادة "من قبل" سواء بواسطة العملاء أو حلفاء محليين أو حكومة دمى، لن تنجح. يمكن سؤال السوفييت عن "نجاحهم" في أفغانستان، والأميركيين عن العراق وأفغانستان، أو حتى النظر الى تاريخ إسرائيل، التي حاولت إقامة روابط القرى في الضفة كبديل عن القيادة الوطنية في المناطق، وطرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان والتوقيع على اتفاق سلام مع الكتائب في لبنان في 1982.
من الجدير الإشارة الى أن رواية العرب لا تعتبر هذه المحاولات فشلا، بل نجاح لسياسة تهدف إلى الحفاظ على دول المنطقة ضعيفة ومقسمة وجائعة وتحارب على بقائها. ولكن دول في هذا الوضع لا يمكن أن تعيش لوقت طويل، وهي ستتحول إلى أرض خصبة لنمو منظمات أصولية متطرفة -ثمرة ناضجة لدول مثل إيران التي تريد رعاية هذه التنظيمات.
البديل الذي لا يتجرؤون على التحدث عنه في إسرائيل هو سلطة فلسطينية حقيقية، تقوم على رغبة الشعب الفلسطيني. سلطة تكون لها شرعية داخلية وقيادة يمكن مساءلتها من قبل المواطن الفلسطيني خلافا لسلطة متعثرة أو سلطة مخاتير تقليدية. صحيح أن احتياجات قطاع غزة الآن في كل مجالات الحياة كبيرة على أي حمولة أو تنظيم، وحتى على دولة مثل دولة إسرائيل -الدمار فيها يمنع أي إمكانية لإقامة قيادة منتخبة بواسطة انتخابات، ونتيجة لذلك في الضفة الغربية أيضا. إسرائيل يجب أن تعرض خطة عمل مع رؤية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، مع التأكيد على الولايات المتحدة والدول العربية. في هذه الأثناء، لا تنجح بطرح رؤيتها فيما يتعلق بمن سينزل سفينة أو شاحنة مساعدات.
أيضا القيادة الفلسطينية في رام الله وكل الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس وحلفاؤها، يعملون من خلال مصالح ضيقة ولا يطرحون أي رؤية حقيقية للشعب الفلسطيني أو عملية جدية للوحدة الفلسطينية. يكفي النظر إلى قرار الرئيس عباس تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية وتبادل الاتهامات التي رافقت ذلك والتي عمقت فقط الشرخ الفلسطيني.
تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حصل على عناوين في الصحف بعد أن قال إن إسرائيل يجب عليها الذهاب إلى الانتخابات. أقواله هذه تنطبق بدرجة أكبر على الفلسطينيين. عباس يمكنه الاستمرار في العمل وكأنه سيعيش إلى الأبد، ولا يقوم بإجراء التغييرات المطلوبة في منظمة التحرير الفلسطينية، وفي السلطة. وفي إسرائيل يمكنهم التلويح بشعارات مثل تدمير حماس وإعادة المخطوفين من أجل تبرير الحرب لبضعة أشهر أخرى. ولكن السياسة التي تتبعها لن تؤدي إلى الحسم، لكنها ستحكم على أي شخص يوجد بين النهر والبحر بأن يبقى سجينا في هذا الصراع الذي يوجد فيه في هذه الأثناء 134 مخطوفا وآلاف السجناء الفلسطينيين.-(وكالات)

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