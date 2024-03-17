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غزة تقاوم.. 9 مجازر وعشرات الشهداء وضحايا تحت الركام

3/17/2024 10:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الـ24 الأخيرة 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا.
ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت هجمات الاحتلال ايضا عن 130 مصابا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية العدوان إلى 73 ألفا و676 مصابا.
وأشارت وزارة الصحة، أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وشيع أهالي دير البلح وسط قطاع غزة جثامين 12 شهيدا بينهم نساء وأطفال من مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة، وكان الشهداء من بين ضحايا قصف نفذته طائرات الاحتلال فجر امس واستهدف منزلا يعود إلى عائلة ثابت ويؤوي نازحين وسط دير البلح.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن غارات الاحتلال استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع أخرى استهدفت شمال شرقي رفح.
وأضافت أن الطيران الإسرائيلي قصف مناطق غرب مدينة غزة وسط القطاع.
كما قصفت قوات الاحتلال منازل عائلات النونو وجودة وعوض والحلو غربي مدينة غزة، وقد أسفر القصف عن تدمير المنازل المجاورة ووقوع عدد من الإصابات.
من جانب آخر، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط طائرة مسيرة صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مدينة غزة.
ورغم دخول رمضان يومه السابع فإن الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة، مما تسبب بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
كما تسببت الحرب بحدوث مجاعة في بعض مناطق القطاع - ولا سيما في الشمال- جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في القطاع الذي يحاصره الاحتلال منذ 17 عاما.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 31 ألفا و645 شهيدا.
الاحتلال يحاصر الأقصى
إلى ذلك، يُطبق الاحتلال خناق الحصار حول المسجد الأقصى المبارك بوضع الحواجز والقواطع الحديدية أمام ثلاثة من أبوابه وعند مداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعرقلة وصول المصلين لباحاته، وتشديد إجراءاته الأمنية فيه، في محاولة لاستعادة مشهد البوابات الالكترونية عقب فشله سابقاً، وللتضييق على المقدسيين في إطار مساعي تهويد المدينة وطمس معالمها.
ومنذ بداية شهر رمضان الفضيل، يعمق الاحتلال إحكام الحصار على المسجد الأقصى، المستمر منذ أكثر من 5 أشهر، ويشيع أجواء التوتر والخوف بساحاته لتقليل أعداد المصلين فيه، وذلك في مساس مباشر بحرمته، والتفاف واضح على قرار منع المصلين من دخوله والذي تراجع عنه خشية الغضب الإقليمي والدولي وتخوفاً من التصعيد الذي يخرج الأوضاع بالضفة الغربية عن السيطرة.
وشرع الاحتلال بتركيب "أقفاص" وحواجز حديدية أمام ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى، وهي: باب الحديد، باب الغوانمة، وباب الملك فيصل، وذلك بعد إطباقه أمنياً على باب الأسباط، وإغلاقه للحاجز الالكتروني قرب طريق المجاهدين بالقدس المحتلة، وهي أقرب نقطة على المسجد يستطيع المبعدون عن الأقصى الوصول إليها وافتراش الأرض والاصطفاف لأداء صلواتهم بشهر رمضان.
وأقام الاحتلال سياجاً علوياً عند عدد من أبواب المسجد الأقصى، وقواطع حديدية عند أبواب البلدة القديمة، وتشديد اجراءاته الأمنية والانتشار العسكري الكثيف لعناصره بمحيط المسجد وداخل باحاته وبأحياء القدس المحتلة، في محاولة منه لإعادة تجربة البوابات الالكترونية التي حاول فرضها وأفشلته هبة باب الأسباط عام 2017.
ويدخل الاعتقال في مساعي الاحتلال لتفريغ "الأقصى" والقدس من مواطنيها، حيث شنت قوات الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين، بعد مداهمة بلدتي حزما والعيسوية بالقدس المحتلة.
وقد اقتحمت قوات الاحتلال كلا من قرية حزما، شرق القدس المحتلة، والعيسوية شمالاً، وداهمت منازل المقدسيين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة بين صفوف المقدسيين.
من جانبها، دعت حركة "حماس" أبناء الشعب الفلسطيني "للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال في المسجد الأقصى ومواجهة العدوان الصهيوني الرامي لتفريغه من عمّاره في أعظم شهور المسلمين"، وفق تصريح لها أمس.
وبالمثل؛ قالت مؤسسة القدس الدولية، ومقرها بيروت، إن عدوان الاحتلال الخطير يتطلب تحركاً جماهيرياً فلسطينياً عاجلا لإزالته، قبل أن تتحول الحواجز والأقفاص الحديدية إلى حقائق تهويدية عدوانية يصعب تغييرها.
وضمن سياسة العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين، فقد كثفت سلطات الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من إقامة البوابات الحديدية والسواتر الترابية والكتل الإسمنتية عند مداخل القرى والبلدات والمدن في الضفة الغربية، لخنق أحيائها والتحكم بها.
وسارع الاحتلال لإغلاق غالبية مداخل قرى وبلدات الضفة الغربية بالبوابات الحديدية الثابتة وتقطيع أوصالها من خلال السواتر الترابية، إلى جانب مئات الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والسواتر المنتشرة في جميع المحافظات الفلسطينية.
واعتمد الاحتلال الحواجز الثابتة المزودة بأنظمة مراقبة الكترونية لملاحقة الفلسطينيين، حيث يعتبر بناء البوابات العسكرية في المنظور الصهيوني جزءاً من منظومة الاحتلال الأمنية المتكاملة، لاسيما في القرى الفلسطينية القريبة من المستوطنات، ومناطق جدار الفصل العنصري، وعند مداخل المدن الفلسطينية للحد من التواصل فيما بينها.
ويهدف الاحتلال إلى عرقلة حركة الفلسطينيين وصعوبة التواصل فيما بينهم، ومحاصرة القرى والبلدات وإغلاقها والتحكم فيها، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية، وقطع التواصل فيما بينها، مقابل تسهيل تحركات المستوطنين بحماية مباشرة من قوات الاحتلال.
يأتي ذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين، أمس، لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، بينما تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد، وتتعمد إبعاد من سمح لهم من الفلسطينيين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

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