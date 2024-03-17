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ضمن حرب الإبادة بغزة.. الاحتلال يغتال خبراء التكنولوجيا بشكل منهجي

3/17/2024 10:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الصهيوني استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح الأورومتوسطي، أن "الجيش الصهيوني استهدف وقتل أصحاب العقول والخبرات، لاسيما ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والبرمجة، وهندسة الحاسوب، والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي، مثل: الأطباء، والأكاديميين وغيرهم".
ووثق المرصد الحقوقي، قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن قضوا جراء الهجمات العسكرية الصهيونية التي استهدفت أماكن تواجدهم في أماكن متفرقة بالقطاع.
وشملت توثيقات الأورومتوسطي، اغتيال مهندس البرمجة البارز "هيثم محمد النباهين"، الذي كان يعد أحد أمهر الخبراء في مجاله في القطاع، وقد قضى مع زوجته المهندسة "نسمة زهير صادق" في قصف صهيوني استهدف منزلًا كانوا قد نزحوا إليه في مخيم البريج وسط القطاع، في 14 آذار (مارس) الحالي.
كما وثق الأورومتوسطي قتل الجيش الصهيوني، طارق ثابت مدير برامج حاضنة "يوكاس" التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية بغزة، وخريج برنامج زمالة (Hubert H. Humphrey) الأميركي، من خلال قصف استهدف منزله، مما أدى إلى استشهاده وزوجته وأبنائه ووالديه وعدد من أفراد عائلته.
وأشار إلى أنه من بين الذين استهدفهم جيش الإحتلال، مهندس البرمجيات براء عبدالله السقا مؤسس شركة (DITS)، والمتخصص في برمجة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي (Senior and lead developer).
ولفت المرصد الحقوقي إلى أن القائمة ضمت كذلك محمد العطل الذي قضى في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحمزة الشامي في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكل من عبيدة خاطر في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأنس الشيخ في 9 من الشهر نفسه، و"عبد الرحمن حمادة" في 15 آذار (مارس) الحالي، إضافة إلى مجموعة أخرى من المبرمجين الشباب، بينهم: رامي السوسي، وعبد الحميد الفيومي، وبلال زقوت، وأحمد نضال قدورة، والمهندس محمد حسونة وآخرين.
وشدد الأورومتوسطي على أن الجرائم التي ينتهجها الاحتلال من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية، وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية، من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام، وتقويض منظومته العلمية والتعليمية والاقتصادية.
وأكد المرصد الحقوقي، أن الجرائم التي ينتهجها الاحتلال تهدف إلى حرمان قطاعات المجتمع الفلسطيني الحيوية من الكوادر المتخصصة والمميزة، التي يصعب تعويضها على المدى القريب، إلى جانب خلق حالة من الذعر والإكراه لدى باقي الكفاءات، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الهجرة.-(وكالات)

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