قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ليلية في الضفة الغربية
التاريخ
3/17/2024 10:53:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي جلبون وفقوعة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق نار.
بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وشنت عمليات هدم واعتقال في صفوف المواطنين.
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