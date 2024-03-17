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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ليلية في الضفة الغربية

3/17/2024 10:53:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي جلبون وفقوعة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق نار.
بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وشنت عمليات هدم واعتقال في صفوف المواطنين.

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