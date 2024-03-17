حماس العراق: هاجمنا قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل

حماس العراق: هاجمنا قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل
التاريخ
3/17/2024 10:53:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق وتسمى اختصاراً "حماس العراق" إنها هاجمت بطائرات مسيرة قاعدة إسرائيلية للطيران المسير في الجولان السوري المحتل.
وأضافت أنها ستواصل تكثيف عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان المبارك، نصرة لأهالي قطاع غزة.
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