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حماس العراق: هاجمنا قاعدة إسرائيلية في الجولان المحتل

3/17/2024 10:53:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق وتسمى اختصاراً "حماس العراق" إنها هاجمت بطائرات مسيرة قاعدة إسرائيلية للطيران المسير في الجولان السوري المحتل.
وأضافت أنها ستواصل تكثيف عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان المبارك، نصرة لأهالي قطاع غزة.

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