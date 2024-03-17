قوات الاحتلال تعتقل عددا من أئمة وخطباء المساجد جنوب الخليل

قوات الاحتلال تعتقل عددا من أئمة وخطباء المساجد جنوب الخليل
التاريخ
3/17/2024 10:53:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال عددا من أئمة وخطباء المساجد في بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.
وأضافت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب نابلس بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
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