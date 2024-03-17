أوكسفام: نظام التفتيش الإسرائيلي لمساعدات غزة مختل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت منظمة أوكسفام الخيرية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع وصول المساعدات إلى غزة رغم حكم محكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية.
وبينت أوكسفام أن الاحتلال رفض إنشاء مستودع للمساعدات التابعة لمنظمتهم حيث أن جميع المساعدات مخزنة حتى الآن بمدينة العريش المصرية.
وتابعت:"إسرائيل تفشل في تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تحتل أراضيهم".
وأكدت أن سكان غزة سيعانون من الموت الجماعي ما لم يتخذ الاحتلال خطوات فورية لوضع حد لانتهاكاته.
وأشارت إلى أن نظام التفتيش الإسرائيلي للمساعدات مختل مما يؤدي إلى تكدسها عند المعابر.
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