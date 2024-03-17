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أوكسفام: نظام التفتيش الإسرائيلي لمساعدات غزة مختل

3/17/2024 10:52:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة أوكسفام الخيرية إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع وصول المساعدات إلى غزة رغم حكم محكمة العدل الدولية بشأن خطر الإبادة الجماعية.

وبينت أوكسفام أن الاحتلال رفض إنشاء مستودع للمساعدات التابعة لمنظمتهم حيث أن جميع المساعدات مخزنة حتى الآن بمدينة العريش المصرية.

وتابعت:"إسرائيل تفشل في تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تحتل أراضيهم".
وأكدت أن سكان غزة سيعانون من الموت الجماعي ما لم يتخذ الاحتلال خطوات فورية لوضع حد لانتهاكاته.
وأشارت إلى أن نظام التفتيش الإسرائيلي للمساعدات مختل مما يؤدي إلى تكدسها عند المعابر.

MENAFN17032024000072011014ID1107988306

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