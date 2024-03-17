اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل 13 ألف طفلا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل 163 يوما.وقالت المنظمة اليوم الأحد إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أن العديد منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم طاقة للبكاء.



وأوضحت المنظمة على لسان مديرتها التنفيذية كاثرين راسل أن الآلاف أصيبوا ولا يستطيعون تحديد مكانهم، مضيفة:"ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض. لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبا".



وتابعت:"لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماما. لأن الأطفال والرضع ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء".



وأشارت إلى التحديات البيروقراطية التي يضعها الاحتلال أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.



ويمنع الاحتلال وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا ضمن الحد الأدنى مما تسبب بمجاعة في القطاع، كما وتستهدف قواته المدنيين في القطاع بشكل متعمد.