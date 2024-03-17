الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدات قرب جنين ونابلس وبيت لحم

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة بلدتي جلبون وفقوعة شمال مدينة جنين بالضفة الغربية وسط إطلاق نار، كما اقتحمت قرية تل جنوب نابلس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.



كما أفادت، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من أئمة وخطباء المساجد في بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية.



وجرت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بينما شهدت القدس قيام جيش الاحتلال باقتحام قرية العيسوية حيث اعتقل عددا من الفلسطينيين.



وجاء ذلك بعد ساعات من اقتحام بلدة "يَعـبَد" في جنين، وبلدةَ "حوسان" غرب مدينة بيت لحم، حيث سيّرت القوات الإسرائيلية دورياتها في البلدتين، ودهمت منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.



وفي وقت سابق أمس الأحد، أصيبت فلسطينية برضوض جراء إلقاء مستوطنين الحجارة عليها في قرية مَغاير العبيد بمسافر يطا جنوب الخليل، وأطلق المستوطنون النار باتجاه مواطنين ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي أغنامهم.



في الأثناء أطلق جيش الاحتلال النار باتجاه أطفال يجمعون نباتات موسمية في وادي الجوايا بمسافر يطا وذلك بعد مطاردتهم. وقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "يَعـبَد" في جنين، وبلدةَ "حوسان" غرب مدينة بيت لحم.



كما اندلعت الأحد مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، خصوصا المنطقة القديمة، حيث سيّرت دوريات وانتشرت في الشوارع.