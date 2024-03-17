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جيش الاحتلال: نقوم بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي

3/17/2024 10:52:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يقوم حاليا بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل حركة حماس".
بدورها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عملية الجيش الإسرائيلي بمجمع الشفاء تلت ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين من حماس به.
وكان مراسل الجزيرة قال إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف، وحاصرت مجمع الشفاء الطبي وقصفت أجزاء منه.

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