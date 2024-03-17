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إصابات بنيران قوات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي

3/17/2024 10:52:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائف مدفعية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إنه "الجيش يقوم حاليا بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل حركة حماس".

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