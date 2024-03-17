إصابات بنيران قوات الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية فإن زوارق الاحتلال الحربية تطلق قذائف مدفعية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وسط اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إنه "الجيش يقوم حاليا بعملية دقيقة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من قبل حركة حماس".
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