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صحة غزة: الاحتلال يهدف لتدمير المنظومة الصحية شمال غزة

3/17/2024 10:52:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حملت وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الوزارة في بيان إن "ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الانسانية واتفاقية جنيف الرابعة"، مشدة على أن الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.

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