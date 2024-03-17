صحة غزة: الاحتلال يهدف لتدمير المنظومة الصحية شمال غزة
التاريخ
3/17/2024 10:52:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) حملت وزارة الصحة في قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الوزارة في بيان إن "ما تقوم به قوات الاحتلال ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الانسانية واتفاقية جنيف الرابعة"، مشدة على أن الهجوم العسكري الاسرائيلي هدفه الاستمرار في تدمير المنظومة الصحية شمال غزة.
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