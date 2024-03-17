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إسرائيل ضد إسرائيل

3/17/2024 10:52:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل ضد إسرائيل، هذه ليست لعبة بلاغية لكنها واقع سياسي يتطور الآن، وبتسارع. وعدم مناقشة فكرة التفاهمات السياسية مع إسرائيليين من نخب سياسية ثقيلة الوزن "أو حتى متوسطة" في هجومها المتصاعد والسياسي الحاد ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية سيكون مضيعة لفرصة ثمينة.
"الصمود" الذي كلف قطاع غزة نفسها بكل ما فيها من بشر وحجر، له آجاله، وكذلك في المقابل ذلك "العناد" الإسرائيلي المتطرف والذي يكلف إسرائيل خسارة "الدولة" التي أقنعت العالم بها له أيضا آجاله.
ينتشر فيديو لمقابلة تلفزيونية مع عامي إيالون، وهو رئيس أسبق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل يهاجم فيه وبقوة حكومة إسرائيل، بل ويصف وزيري المالية والأمن الداخلي بالإرهابيين، وهو وصف حقيقي وواقعي لا يجرؤ سيد البيت الأبيض نفسه أن يطلقه على أي من مجانين التطرف في تل أبيب.
لا يستطيع أحد أن يتهم إيالون باللاسامية، أو يهوديا كارها ذاته، هو جنرال عسكري كامل الأهلية حتى أن الإنجليز منحوه أوسمة لدوره في حروب خاضها لصالح التاج البريطاني. والرجل يتحدث من منطلق قناعاته التي صاغتها خبرته العملية الطويلة في التعامل المباشر مع الفلسطينيين، ويقول إنه لو كان فلسطينيا فإنه سيفعل كل ما يمكن فعله لنيل الحرية.
هذا تيار "سياسي" في إسرائيل يحاول لملمة نفسه من جديد، اختفى بتضاؤل تدريجي بعد اغتيال رابين، وانزياح متسارع للمزاج العام الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف بشقيه الديني والقومي، حتى انتهى إلى حكومة إرهابية كما يراها عالون نفسه.
قبل أحداث السابع من أكتوبر بشهور، وفي خضم الأزمة الداخلية في إسرائيل والاحتجاجات على تشريعات القضاء والعدل التي كانت حكومة نتنياهو تقرها، كنت أتابع تلك التحولات الهائلة في الداخل الإسرائيلي، ومن ذلك متابعتي لجلسة مغلقة نظمتها "فورين أفيرز" كان المتحدث فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والذي انتقد حكومة التطرف اليميني لنتنياهو بقسوة لا تقل عن قسوة إيالون، بل وتنبأ بانفجار يشبه انفجار السابع من أكتوبر لكن باراك توقع انفلات الصاعق في الضفة الغربية.
هناك زحزحة لم تصل حد الانزياح، لكنها زحزحة متسارعة ضد كل هذا المزاج اليميني المتغطرس في إسرائيل، المزاج الذي سمح "لأقلية" كما يراهم إيالون أن يستلموا السلطة بكل قوتها وأدواتها، وما سمح لهم باستلام السلطة إلا نظام التحالف الذي لعب عليه نتنياهو بمهارة حتى الآن، ويبدو أنه الأرضية الوحيدة التي يقف عليها قبل أن يتهاوى تحالفه وحكومته وهو شخصيا إلى مصير السجن بتهم الفساد.
بعد جمود طويل للعملية السلمية التي قتلها التطرف الإسرائيلي نفسه، فإن العمليات العسكرية لا يمكن أن تظل في حالة الاستدامة، والصمود بطبيعته صمود حتى الوصول إلى نقطة ما يصبح فيها الصمود تكلفة غير عبثية بل لها عائدها المتوقع على صيغة حلول، وحلول نهائية هذه المرة.
كل ما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية هو إعادة صياغة بأحدث تقنيات الموت وأدوات السياسة لإدارة التوحش، المنهجية الداعشية "ما غيرها" لكنها ارتدت ربطات العنق هذه المرة.

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