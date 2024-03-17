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الانتخابات للأردنيين.. والإخوان يحتاجون المشاركة

3/17/2024 10:52:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في مواسم الانتخابات خلال ثلاثين عاما مضت، كنا نعيش على أبواب الانتخابات قصة مشاركة الإخوان المسلمين، وتخرج الأقاويل عن مشاركة ومقاطعة، وكان بعض ضعاف القلوب من المسؤولين في كل مرحلة ينقسمون إلى فريقين، الأول يخشى من مقاطعة الإخوان وتأثيرها على الانتخابات والمشاركة فيها، والفريق الثاني ينظر إلى المشاركة الإخوانية خوفا من حصولهم على نسبة كبيرة من المقاعد.
وفي كلتا الحالتين لم تكن مشاركة الإخوان أو غيابهم كارثة سياسية، فهم من يحتاجون المشاركة عندما يهددون بالمقاطعة لأن غيابهم خسارة لهم، فالدولة لم تعد تحتاج إلى وجودهم لأي سبب، وهم الذين يقولون إن تحجيمهم هدف ولهذا فالمقاطعة بالمنطق السياسي خدمة لخصومهم.
ونتذكر في انتخابات عام 2010 عندما قاطع الإخوان أن اجتماع مجلس الشورى الذي ناقش القرار وصلته رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس بالمشاركة عبر تيار حماس في قيادة الإخوان، لكن التيار الآخر المعتدل هو الذي قاد فكرة المقاطعة لأمرين ليس للدولة علاقة بهما، الأول إضعاف تيار ما كان يسمى الصقور وعدم منحهم سلطة العمل النيابي، والثاني إضعاف لنفوذ حماس التي كان وما زال من مصلحتها أن يكون للإخوان المسلمين نواب في مجلس النواب لخدمتها في أكثر من مجال.
وفي عام 2013 حينما كانت أول انتخابات في فترة الحراك، ضغطت جماعة الإخوان على الدولة واشترطت لمشاركتها تعديل الدستور وسلب موقع جلالة الملك صلاحياته في الحكم، وكان استقواء خاليا من الذكاء، وكان داخل بعض المسؤولين محاولة لإقناع الدولة بتأجيل الانتخابات لأن مقاطعة الجماعة ستجعلها انتخابات ضعيفة، لكن حزم الملك كان كبيرا في ضرورة إجراء الانتخابات، وجرت الانتخابات دون الإخوان ولم تتوقف عجلة الدولة، بل إن الأحداث في الإقليم بعدها أخرجت الجماعة من المعادلة الإقليمية والأردنية.
ما نحتاجه اليوم إشارة لا تحتمل التأويل إلى أن الانتخابات قادمة هذا العام في موعدها، حتى تنطلق شرارة العمل من الناس والأحزاب والعشائر والدولة، أما الإخوان فهم من يحتاجون أن يكون لهم نواب، وحين يتوقف العدوان على غزة ستكون هناك معادلة جديدة قد يحتاج الإخوان معها أن يكون لهم حتى نائب واحد، فالمشاركة أو المقاطعة قصة تخص الإخوان وليست محل قلق، فالانتخابات لكل الأردنيين وليست للإخوان، وسواء شاركوا أو قاطعوا فالأمر يخص مصلحتهم، أما مشاركة الأردنيين في الانتخابات فأرقامها في وجود وغياب الجماعة متقاربة، وهي مشكلة تحتاج إلى عمل كبير، وفي النهاية فالمشاركة قرار الناس وضعف المشاركة قد يعطي مؤشرا سلبيا لكنه لا يفسد شرعية أي مجلس قادم كما في كل انتخابات في العالم.
لا تتوقفوا طويلا عند مناورات الإخوان حول مشاركتهم فهم من يحتاجون المشاركة، وعندما قاطعوا تضررت مصالحهم، ثم عادوا لأن هذا يخدمهم، ومهما كان قرارهم في هذه الانتخابات فالأمر من يحتاجون التواجد، ويحتاجون لأدوات تواصل مع الدولة، وهم يتذكرون مرحلة كانوا يبحثون عن موعد ولقاء مع أي مسؤول.
الأردن ليس حزبا أو تنظيما ومعيار نجاح الانتخابات هو الإدارة السياسية والفنية والإدارية السليمة أما من يغيب ومن يتواجد فهذا أمر يخص مصالحه، فالانتخابات للأردنيين كلهم.

MENAFN17032024000072011014ID1107988299

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