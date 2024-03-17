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هذه الحرب التي طال أمدها!

3/17/2024 10:52:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

للشهر السادس على التوالي تستمر حرب الإبادة الجماعية على غزة في غياب موقف دولي فاعل ينتصر للقوانين والمعاهدات التي تحرم وتدين وتحاسب مرتكبي جرائم الحرب، دولا كانوا أو أفرادا، ورغم كل الضغوط المبذولة للوصول إلى هدنة إنسانية مؤقتة أو طويلة الأمد فإن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في حق أهل غزة ليل نهار غير مهتمة بالعواقب حتى تلك التي تتعلق بصورتها التي تراجعت إلى الحضيض في نظر الرأي العام العالمي.
تتزايد الأسئلة عن التهديد الحقيقي الذي يشعر به القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، والذي يدفعهم إلى رمي صورتهم وراء ظهورهم، وعن المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الحرب التي طال أمدها، ولكن الأجوبة على تساؤلات من هذا النوع تحتاج إلى المعرفة العلمية الدقيقة بالحقائق والوقائع التي سبقت أو أحاطت بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، وما تبعها من تفاعلات إقليمية ودولية، فاستمرار هذا الارتباك داخل إسرائيل، وفي المحيطين الإقليمي والدولي، وغياب رغبة أو واجب أخلاقي تقتضيه الضرورات الإنسانية، فضلا عن أهمية الحفاظ على أمن هذه المنطقة الحساسة من العالم لا يمكن تفسيره على أنه مجرد انتقام مبالغ فيه، أو أنه إزالة قاطعة لقوة فلسطينية من شأنها تهديد أمن إسرائيل من جهة قطاع غزة، إنه في الواقع أبعد من ذلك بكثير، وربما يتعلق بالعمق الإسرائيلي نفسه، خاصة وقد سمعنا العديد من المسؤولين الإسرائيليين وهم يسمون هذه الحرب (حرب وجود)!
على فرض أن في إسرائيل من يرى أن ما وقع يوم السابع من أكتوبر قد وضعها في مأزق من هذا النوع فإن السؤال الموضوعي يتعلق بالسبب الذي يجعل إسرائيل ترفض حل الدولتين الذي يحقق لجميع الأطراف الأمن والسلام والاستقرار، وهذا التوجه الذي ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يطرحه بقوة على الجميع وهو اليوم في سباق مع الزمن، لكي تقف التطورات عند هذا الحد، مع وجود قناعة متزايدة أنه من دون إيجاد أفق سياسي منطقي فإن سؤال الوجود سيكبر ليشمل المنطقة كلها!
الأردن في هذه المعادلة وبحكم ارتباطه الوثيق بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة يقف عند الحد الفاصل بين التوازنات القائمة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبشأن ما يمكن تسميته بالعلاقات العربية الإسرائيلية، وقد شرح جلالة الملك وجهة نظره أمام قادة العالم بما في ذلك الإدارة الأميركية من زاوية أن حل هذا الصراع من شأنه أن يحقق مصالح الجميع بلا استثناء، وفي المقابل فإن بقاءه من دون حل سيشعل النيران التي يمكن أن يمتد لهيبها إلى أبعد مما يظن دعاة الحرب وجنون العظمة وعنجهية القوة!
ما يسعى إليه جلالة الملك في أحد أبعاده المهمة جدا هو جعل جميع الأطراف ذات الصلة المباشرة بمجمل الوضع في الشرق الأوسط أن تعيد حسابتها بشأن إقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس على أساس أنه الحل الذي يمكن فهمه على أنه – في ضوء التطورات التي نشهدها – هو أوسع نطاقا من حدود فلسطين، بل إنه اليوم يضع منطقة بأكملها في دائرة حرب كبرى.
مرة أخرى نحن بحاجة إلى التعمق في فهم المعادلة السياسية التي يبني عليها بلدنا الأردن موقفه في هذه اللحظات الصعبة جدا، ويبني كذلك رؤيته للمستقبل القريب بحس المسؤولية العالية والإدراك المبكر للتطورات والاحتمالات، وهذا الفهم الجمعي ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن الأشهر المقبلة ستكون فاصلة بين كل الخيارات!

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