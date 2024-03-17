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كيف نواجه تحديات اللامساواة في الأردن؟

3/17/2024 10:52:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت، في الآونة الأخيرة، تقارير عدة تؤكد تراجع مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، أهمها تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعامين 2023-2024، وأفاد بتراجع مؤشر المساواة الاجتماعية في الأردن بنسبة 16.4 %.
وتزامن هذا التقرير الأممي مع صدور تقرير آخر حول مؤشر المساواة الاقتصادية في العالم أصدرته مجلة الاقتصاد العالمي، ويؤشر إلى تراجع مؤشر المساواة الاقتصادية إلى 42.1 %. وقبل عامين، أشار تقرير منظمة أوكسفام إلى أن أقل من خمسة أشخاص في الأردن يمتلكون أكثر من نصف الثروة الموجودة فيه.
هذه التقارير تدفعنا إلى التفكير مليا في تحدٍّ تنموي كبير يواجهه الأردن، ولا يلقى الكثير من الأهمية من قبل حكوماتنا، التي ما تزال مصرة على تطبيق ذات السياسات التي فاقمت حالة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وعمقت الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
تفاقم اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية لا يأتي صدفة، وإنما نتيجة خيارات وسياسات اقتصادية اتخذت وطبقت على مر السنين، ومن خلال الذهاب إلى خيارات اقتصادية غير عادلة لا تخدم مصالح مختلف مكونات المجتمع، إلى جانب ضعف المساءلة والحوكمة الرشيدة وضعف المؤسسات.
ولعل خريطة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى هذا التراجع في مؤشرات المساواة الاجتماعية والاقتصادية، تمثل وما يزال يتمثل في تطبيق سياسات الضغط على الأجور وشروط العمل، وسياسات ضريبية غير عادلة، وضعف السياسات الحمائية الاجتماعية الفعالة.
من المهم الإشارة إلى أن 76 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة، مثل الضريبة العامة على المبيعات، التي تعد من أعلى المستويات في العالم، وهذه السياسات تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والطبقة المتوسطة، في حين يبقى الغني أقل تأثراً، ويطلق عليها العديد من الاقتصاديين "الضريبة العمياء".
إلى جانب ذلك، يتضح جليا اقتصار تطبيق تصاعدية ضريبة الدخل على الطبقة الوسطى، وفرض ضريبة مقطوعة عالية على السلع الأساسية المتمثلة في المشتقات النفطية والتبغ والاتصالات، ما دفع مستويات الأسعار بشكل كبير إلى الأعلى، مع ثبات الأجور عند مستويات منخفضة.
كما أدى ضعف النمو الاقتصادي الشمولي، الذي تسببت فيه بشكل ملموس السياسات الضريبية وسياسات الأجور المذكورة أعلاه، إلى ارتفاع معدلات البطالة عند مستويات قياسية، وتوسع الأنشطة الاقتصادية غير النظامية، وتوسع العمل غير المنظم، ما أبقى ما يقارب نصف القوى العاملة خارج منظومة الضمان الاجتماعي.
جزء كبير من الخيارات والسياسات الاقتصادية التي فاقمت حالة التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، جاءت في سياق اعتماد فرضية لم يثبت صحتها، وتتمثل في أن إضعاف معايير العمل، وبخاصة الأجور، سيدفع عجلة النمو الاقتصادي ويشجع الاستثمار.
وباستشراف المستقبل، فإن استمرار تفاقم حال اللامساواة من شأنه إضعاف استقرار البلاد على مختلف المستويات، والمطلوب بدء العمل على مواجهتها والحد من مخاطرها، وهذا لا يتم من خلال زيادة مخصصات المساعدات النقدية والعينية للفقراء والمعوزين فحسب، وإنما بمنع زيادة أعداد الفقراء؛ وتقيص أعدادهم في المجتمع، ما يعني زيادة الاستثمار في الحمايات الاجتماعية.
هنالك ضرورة لإعادة هيكلة النظام الضريبي ليكون أكثر تصاعدية في جانب ضريبة الدخل، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتحسين شروط العمل وبخاصة الأجور. كما ينبغي التركيز على استثمارات طويلة الأمد في التعليم والصحة، وضمان أن تكون ذات جودة عالية.
في نهاية المطاف، تمثل اللامساواة في الأردن تحدياً كبيراً، ولكنها توفر أيضاً فرصة لإعادة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
من خلال العمل المشترك والتزام الجميع بمبدأ العدالة، يمكن للأردن أن يتخطى هذه التحديات ويبني مستقبلاً أكثر إشراقاً وعدالة لجميع مواطنيه.

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