ما بعد 11 نيسان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بعد أقل من شهر من الآن تنتهي الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر الذي يطوي الأشهر وربما الأسابيع الأخيرة من عمره، ومع اقتراب نهاية عمر الدورة يتطلع الجميع لمآلات المجلس، وإن كان سيتم دعوة المجلس لدورة استثنائية قبل حله، أم أن القرار السيادي يتجه لإبقاء المجلس قائما دون حل، ومن ثم حله وفق الرؤية المناسبة.
مجلس النواب الحالي ينتهي عمره الافتراضي في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وبحسب الدستور فإنه يتعين إجراء الانتخابات قبل نهاية عمر المجلس بأربعة أشهر، أي إن الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون وفق قانون جديد وقوائم حزبية ستجري بعد العشرين من تموز المقبل، ولعل التوقيت المتوقع هو نهايات آب أو بدايات أيلول المقبل.
إجراء الانتخابات قبل بدايات تشرين الأول يعني أن المجلس المقبل سيبدأ دورة عادية في الأول من تشرين أول المقبل وفق نصوص الدستور التي تنص على ذلك، ولو افترضنا أن الانتخابات ستجري وفق ذاك التوقيت، وأن حل مجلس النواب الحالي قد يحدث بعد العشرين من تموز المقبل، فإن ذاك يعني عدم وجوب استقالة الحكومة، أما إذا حل المجلس قبل ذلك التاريخ فإن ذاك يعني رحيل الحكومة والنواب معا.
المعطيات في الوقت الراهن ضبابية وغير واضحة، فكل الاحتمالات واردة، فلو استقر الرأي تجاه عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد نهاية العادية الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فإن ذاك يعني أن الاستثنائية المتوقعة ستكون في الفترة بين حزيران وتموز وربما تستمر لشهر أو أكثر قليلا، وهذا يعني أن حل المجلس سيكون وفق المدة الزمنية التي تسمح ببقاء الحكومة دون رحيل، وهذا يمنح الرئيس الحالي أرضية البقاء لمدة أطول، والاشتباك مع المجلس المقبل.
بطبيعة الحال فإن المدد الزمنية واتخاذ قرار الرحيل والبقاء وحده بيد الملك وفق نصوص الدستور، فالملك يحل مجلس النواب ويدعو لإجراء الانتخابات نيابية، ويقيل الحكومة ويعيد تعيين مجلس الأعيان، ولهذا فإن ما سبق من توقعات تبقى تكهنات تقوم على أساس قراءة المجريات، وتحليل المعطيات للخروج بمواعيد متوقعة، وفق مدد زمنية تتوافق مع أحكام الدستور.
الحكومة حريصة على البقاء، وهذا طبيعي، فميزة حضور انتخاب مجلسين نيابيين متتابعين لم تحظى بها أي حكومة سابقة، كما أن فرصة البقاء لمشاهدة وحضور انطلاق الرؤية الإصلاحية المستقبلية التي عبر عنها قانون الانتخاب الجديد الذي سيعمل به في الانتخابات المقبلة، لا شك أنها فرصة يسعى لها أي رئيس حكومة، كما أن المجلس الحالي يأمل أن يستوفي كل الدقائق الدستورية من عمره، ولهذا فإن الذهاب لدورة استثنائية يراود أعضاء المجلس ويمنحهم فرصة أطول للبقاء في العبدلي، والاحتفاظ بالنمرة الحمراء على مركباتهم، والاستفادة أكبر قدر ممكن من الامتيازات الممنوحة لهم والتي لا تتعدى إعفاءات طبية محدودة وربما بطاقات حج خلال موسم الحج المقبل، والاستفادة من المكافآت المالية الممنوحة لهم والمشاركة في الولود النيابية المقبلة.
الجميع يرتقب نيسان المقبل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، فبعد ذاك التاريخ يمكن قراءة المرحلة المقبلة وأين ستذهب الأمور سواء فيما يتعلق بالحكومة والنواب والتغيير أيضا في مؤسسات أخرى سيادية وحساسة، إذ تشير التوقعات لوجود حزمة كبيرة من التغييرات التي ستطول الكثير من مفاصل الدولة.
بالمجمل، فإن الجميع ينتظر المرحلة السياسية المقبلة التي تعني وجود أحزاب برؤى وبرامج مختلفة تحت القبة، والدخول في بدايات الحكومات البرلمانية التي سبق أن تحدث عنها الملك في أوراقه النقاشية المختلفة، فالمجلس المقبل الذي سيضم بالحد الأدنى 41 حزبيا من مشارب مختلفة، عليه مسؤولية مختلفة عن مجالس سابقة والأمل أن تكون بحجم تلك المسؤولية.
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