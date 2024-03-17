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ما بعد 11 نيسان

3/17/2024 10:52:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعد أقل من شهر من الآن تنتهي الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التاسع عشر الذي يطوي الأشهر وربما الأسابيع الأخيرة من عمره، ومع اقتراب نهاية عمر الدورة يتطلع الجميع لمآلات المجلس، وإن كان سيتم دعوة المجلس لدورة استثنائية قبل حله، أم أن القرار السيادي يتجه لإبقاء المجلس قائما دون حل، ومن ثم حله وفق الرؤية المناسبة.
مجلس النواب الحالي ينتهي عمره الافتراضي في العشرين من تشرين الثاني المقبل، وبحسب الدستور فإنه يتعين إجراء الانتخابات قبل نهاية عمر المجلس بأربعة أشهر، أي إن الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون وفق قانون جديد وقوائم حزبية ستجري بعد العشرين من تموز المقبل، ولعل التوقيت المتوقع هو نهايات آب أو بدايات أيلول المقبل.
إجراء الانتخابات قبل بدايات تشرين الأول يعني أن المجلس المقبل سيبدأ دورة عادية في الأول من تشرين أول المقبل وفق نصوص الدستور التي تنص على ذلك، ولو افترضنا أن الانتخابات ستجري وفق ذاك التوقيت، وأن حل مجلس النواب الحالي قد يحدث بعد العشرين من تموز المقبل، فإن ذاك يعني عدم وجوب استقالة الحكومة، أما إذا حل المجلس قبل ذلك التاريخ فإن ذاك يعني رحيل الحكومة والنواب معا.
المعطيات في الوقت الراهن ضبابية وغير واضحة، فكل الاحتمالات واردة، فلو استقر الرأي تجاه عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بعد نهاية العادية الحالية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، فإن ذاك يعني أن الاستثنائية المتوقعة ستكون في الفترة بين حزيران وتموز وربما تستمر لشهر أو أكثر قليلا، وهذا يعني أن حل المجلس سيكون وفق المدة الزمنية التي تسمح ببقاء الحكومة دون رحيل، وهذا يمنح الرئيس الحالي أرضية البقاء لمدة أطول، والاشتباك مع المجلس المقبل.
بطبيعة الحال فإن المدد الزمنية واتخاذ قرار الرحيل والبقاء وحده بيد الملك وفق نصوص الدستور، فالملك يحل مجلس النواب ويدعو لإجراء الانتخابات نيابية، ويقيل الحكومة ويعيد تعيين مجلس الأعيان، ولهذا فإن ما سبق من توقعات تبقى تكهنات تقوم على أساس قراءة المجريات، وتحليل المعطيات للخروج بمواعيد متوقعة، وفق مدد زمنية تتوافق مع أحكام الدستور.
الحكومة حريصة على البقاء، وهذا طبيعي، فميزة حضور انتخاب مجلسين نيابيين متتابعين لم تحظى بها أي حكومة سابقة، كما أن فرصة البقاء لمشاهدة وحضور انطلاق الرؤية الإصلاحية المستقبلية التي عبر عنها قانون الانتخاب الجديد الذي سيعمل به في الانتخابات المقبلة، لا شك أنها فرصة يسعى لها أي رئيس حكومة، كما أن المجلس الحالي يأمل أن يستوفي كل الدقائق الدستورية من عمره، ولهذا فإن الذهاب لدورة استثنائية يراود أعضاء المجلس ويمنحهم فرصة أطول للبقاء في العبدلي، والاحتفاظ بالنمرة الحمراء على مركباتهم، والاستفادة أكبر قدر ممكن من الامتيازات الممنوحة لهم والتي لا تتعدى إعفاءات طبية محدودة وربما بطاقات حج خلال موسم الحج المقبل، والاستفادة من المكافآت المالية الممنوحة لهم والمشاركة في الولود النيابية المقبلة.
الجميع يرتقب نيسان المقبل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، فبعد ذاك التاريخ يمكن قراءة المرحلة المقبلة وأين ستذهب الأمور سواء فيما يتعلق بالحكومة والنواب والتغيير أيضا في مؤسسات أخرى سيادية وحساسة، إذ تشير التوقعات لوجود حزمة كبيرة من التغييرات التي ستطول الكثير من مفاصل الدولة.
بالمجمل، فإن الجميع ينتظر المرحلة السياسية المقبلة التي تعني وجود أحزاب برؤى وبرامج مختلفة تحت القبة، والدخول في بدايات الحكومات البرلمانية التي سبق أن تحدث عنها الملك في أوراقه النقاشية المختلفة، فالمجلس المقبل الذي سيضم بالحد الأدنى 41 حزبيا من مشارب مختلفة، عليه مسؤولية مختلفة عن مجالس سابقة والأمل أن تكون بحجم تلك المسؤولية.

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