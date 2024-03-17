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سيناريو الحرب الأهلية

3/17/2024 10:52:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تخطيط إسرائيل يستهدف التسبب بحرب اهلية بين الفلسطينيين، واشعال قتال داخلي، والذين يقولون ان الحرب على قطاع غزة تستهدف فصائل المقاومة يتوهمون او ربما يكذبون.
تريد اسرائيل تدمير فصائل المقاومة، لكن لها اهداف استراتيجية، من بينها اعادة تشكيل الديموغرافيا الفلسطينية، وهذا تم من خلال التهديد بسيناريوهات التهجير، ومن خلال تحريك الكتل الفلسطينية داخل قطاع غزة ذاته، من الشمال الى الوسط والجنوب، ومن خلال التمهيد لسيناريو الهجوم على رفح، واعادة تحريك الكتل السكانية تمهيدا للهجوم، اذا تم فعليا، ولم يكن مجرد تهديد لإتمام صفقة تبادل الاسرى، اضافة لما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية والقدس.
هذا يعني ان اسرائيل لن تقف عند حدود العمليات العسكرية، وهذا يفسر تدمير البنى التحتية، وتحويل الحياة الى جحيم، وهذا له تداعيات على مدى عقود، حتى لو توقفت الحرب.
الأدهى والامر ان اسرائيل تريد التسبب بحرب اهلية داخل القطاع، فالتركيبة السكانية داخل القطاع يغلب عليها الفلسطينيون القادمون من فلسطين المحتلة عام 1948، بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، والبقية من اهل غزة قبل قيام اسرائيل، والمجتمع الغزي عموما يتسم بالتدين والعشائرية والتماسك الاجتماعي، حيث نموذج العائلات الكبيرة يعد بارزا من حيث العدد والتكافل الاجتماعي والترابط لاعتبارات موروثة تتعلق بمواجهة الازمات، كما ان هذا المجتمع موزع سياسيا على فصائل مختلفة، وهو ايضا يمثل اعلى نسبة تعليم جامعي في فلسطين، وهذا المجتمع يراعي حسابات بعضه البعض، ويخضع لمعايير حساسة تتعلق بالقيم والشرف.
هذا المجتمع تريد اسرائيل تشظيته وخلخلته وشقه سياسيا وامنيا، من خلال اشعال النار داخله ليصل اهله الى مرحلة رفع السلاح على بعضهم، خصوصا، حين ألمح الاحتلال سابقا الى سيناريو تشكيل ادارات محلية من تكنوقراط فلسطينيين لادارة القطاع، وهذا سيعني رد فعل داخلي يؤدي الى قتل وتصفية هذه الادارات من جانب العشائر والعائلات التي ستعتبر الامر بمثابة خيانة للدم، في مجتمع لديه حساسية مفرطة، ويمارس الثأر السياسي، كما ان اسرائيل عادت مجددا وتواصت مع قيادات اجتماعية من وجهاء ومخاتير وغيرهم، ليتولوا توزيع المساعدات ومن اجل منع فصائل المقاومة من التدخل في توزيعها، ولم يكن غريبا رفض أكثر من 12 شخصا هذه المهمة، لاعتبارات وطنية ولكونهم يدركون انهم لو وافقوا فسيتعرضون للتصفية والقتل، وبما سيؤدي الى رد فعل اهاليهم ضد من قتلوهم داخل القطاع، واسرائيل ذاتها التي لا تعرف كيف سيدار القطاع بعد الحرب، تدرك ان دخول سلطة اوسلو وعناصرها، على انقاض القطاع، سيؤدي الى مواجهات داخلية، واقتتال، وحرب اهلية، وسوف نسمع كل يومين عن سيناريو اسرائيلي جديد، ظاهره سياسي او امني او اغاثي، لكن باطنه يستهدف اشعال قتال داخلي، وحرب اهلية، بين مكونات غزة، التي ترقب بعضها البعض اليوم، بحساسية هائلة.
الخلاصة هنا تقول ان الحرب على غزة، لن تنتهي بمجرد وقف اطلاق النار، لان اسرائيل فعليا عددت مسارات الحرب، وتجاوزت المسار العسكري منها، وتريد التأكد جيدا من تلغيم كل القطاع، سياسيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا الى مرحلة ما بعد الحرب، لتضمن استمرار خرابه، واخراجه من معادلة تخوفاتها الاستراتيجية، وهذه مراهنة اسرائيلية بائسة لدى احتلال لم ينم ليلة واحدة مرتاحا منذ احتلال فلسطين، دون ان يسأل نفسه عن جدوى وجوده.

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