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العقبة.. ركود بالأسواق وتجار يغلقون محالهم خلال النهار

3/17/2024 10:51:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة -يواصل النشاط في القطاعات التجارية المختلفة في العقبة تسجيل أدنى معدلات له، منذ عدة أشهر، نتيجة تراجع النشاط السياحي بسبب الأحداث في المنطقة، ما أثر على معظم القطاعات.
وتعيش العقبة هذه الأيام رغم نشاط قطاع المواد التموينية ومستلزمات رمضان، حالة من الركود طال بقية القطاعات، لا سيما الملابس والأحذية، نتيجة الواقع الاقتصادي المتراجع الذي يعاني منه غالبية السكان، وحالة الاستنزاف المالي التي باتت تواجه معظم الأسر، لكثرة الالتزامات وتراجع الدخولات.
ويقول تجار إن الحالة التجارية في العقبة مرتبطة بالنشاط السياحي، والذي بدأ هادئا وخجولا منذ بداية الشهر الفضيل، مؤكدين أن تجار الملابس والأحذية وما له علاقة بعيد الفطر السعيد يستعدون مبكرا وخاصة الأسبوع القادم بسبب استلام المواطنين لرواتبهم.
ويجمع تجار أن الانكماش في المبيعات وتراجع حركة الأسواق المحلية في العقبة، مردة تراجع القدرة الشرائية للمواطن، حيث تزيد الأسعار والضرائب ولا تزيد الرواتب بالتوازي وهي ما تقلق المواطن والتجار في ظل الأزمة المفتوحة التي تعيشها المنطقة.
وقال التاجر في قطاع الملابس والأحذية محمد جندية إن الحركة التجارية شبه متوقفة، رغم العروض والتنزيلات التي بدأت مبكرا، مؤكدا أن العروض استهدفت ذوي الدخل المحدود من المواطنين وبأسعار تناسب الجميع وبجودة ملابس وأحذية عالية، مشيرا أن الموسم الحالي مختلف تماما عن موسم السنة الماضية، لا سيما مع ضعف زوار العقبة من المحافظات الأخرى، بسبب الأجواء المتقلبة ورمضان.
ويؤكد التاجر محمد الكباريتي، أن الإقبال على غالبية القطاعات باستثناء قطاع الأغذية متواضع هذه الفترة، و خلال الأيام الماضية كان ضعيفا للغاية، رغم أن أغلب التجار والمحال التجارية أجرت تنزيلات على البضائع وبأسعار منافسة، آملا أن تتغير الأوضاع الأسبوع القادم مع استلام الموظفين لرواتبهم.
وبين التاجر محمد الكباريتي أن قطاع الألبسة في العقبة يشهد حالة من الركود غير المسبوقة لم يشهدها منذ أعوام، مرجعا ذلك إلى ضعف السياحة المحلية خاصة في بداية الشهر الفضيل، مؤكدا أن التجار انتهوا من موسم التنزيلات على الألبسة الشتوية وبدأوا بعرض الألبسة الربيعية في الأسواق المحلية، إلا أن الطلب على الألبسة يشهد حالة من الركود في الأسواق التجارية.
ويلجأ تجار ملابس وأحذية إلى إغلاق محالهم في ساعات النهار لتردي الحال التجاري وحركة الشراء، ويفتحون أبواب محالهم بعد ساعات الإفطار على أمل قدوم زبائن للشراء.
وقال التاجر محمد العدس إن سوق الملابس في الوسط التجاري في المدينة السياحية يعيش حالة من الركود غير المسبوق، مشيرا إلى أن السنوات السابقة في مثل هذا الوقت من العام كنا نشهد زخم زبائن في السوق خاصة في نهاية الأسبوع، لا سيما وان زيارة العقبة في هذا الوقت تكون المكان المناسب للهروب من قساوة البرد في المحافظات المجاورة.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أحمد سالم الكسواني إن الحركة التجارية خلال هذه الفترة في أدنى مستواياتها، عازيا ذلك إلى ارتباطها بالحركة السياحية، إلى جانب تآكل القدرة الشرائية للمواطن والذي بات يفضل مجبرا أساسيات المنزل من المأكل والمشرب خاصة في شهر رمضان المبارك.
وبين الكسواني أن نسبة انخفاض المبيعات في أول أسبوع من رمضان تقدر بـ 40 %‎، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي في نفس الوقت.
وبين أن المستهلك بدأ يلمس غلاء في الأسعار، خاصة اللحوم والتي ارتفعت بنسب من 20 - 30 %، متوقعا أنه ومع استلام المواطنين لرواتبهم مطلع الأسبوع القادم سيبدأ السوق التجاري بالتحرك وفي مختلف القطاعات لا سيما الملابس والأحذية لكنه وفق التوقعات لن يكون موسم العيد القادم كما هو في العام الماضي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه قال المواطن بدر حسن الذي يعمل في القطاع الخاص، إن مسألة الذهاب للأسواق التجارية باتت ثانوية هذه الأيام، فأرباب الأسر مهمومون بتأمين احتياجات الشهر الكريم، وهو الأمر الذي انعكس على الأسواق التموينية الأساسية التي شهدت إقبالا مميزا الفترة الماضية على حساب باقي القطاعات الأخرى التي تعاني من ركود، وهذا أمر طبيعي متكرر.
وبين أن أرباب الأسر سيكونون مضطرين إلى الذهاب للأسواق بعد فترة لتأمين أولادهم بكسوة العيد، ولكن ستكون مشتريات غالبية المواطنين هذا العام ضمن الحد الأدنى بسبب تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار بعض السلع.

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