خربة المقاطع بعجلون.. قيمة أثرية وسياحية طال إهمالها

MENAFN - Alghad Newspaper) عامر خطاطبة

عجلون- يمنِّي ناشطون وباحثون في مجال الآثار في محافظة عجلون أنفسهم، بأن يأتي اليوم، الذي تنال فيه مواقع أثرية مهمة، من بين المئات المنتشرة في المحافظة الرعاية والمخصصات الكافية، لإبرازها واستثمارها سياحيا، مؤكدين أن بعضها، وكما هو حال "خربة المقاطع" يمكن استثماره عبر إقامة متنزه وطني، من شأنه أن ينشط الحركة بالمنطقة.

ويركز هؤلاء على موقع خربة المقاطع، مؤكدين أن الفسيفساء الموجودة في الموقع تعد أقدم فسيفساء مؤرخة في الأردن، وتعود للعصر البيزنطي، مشيرين إلى أن المنطقة تحتاج إلى تأهيل الكهوف وتركيب لوحات إرشادية لها، وتسييج الموقع لحمايته بحيث يصبح من المواقع السياحية التي تستقطب الزوار، لا سيما وأن الكهوف الموجودة في المنطقة الأثرية كانت تستخدم للسكن وتجفيف الأزهار وتحضير العطور من النباتات البرية التي تشتهر بها المنطقة.

وطالب المختص بالآثار الدكتور محمد فاضل الخطاطبة، بضرورة زيادة المخصصات من مجلس المحافظة ووزارة السياحة والآثار لتأهيل عشرات المواقع الأثرية في المحافظة، مؤكدا أن تأهيلها وتحسين البنى التحتية فيها سيساهم في جذب المزيد من السياح لمواقع جديدة في المحافظة، وبالتالي تشجيع أبناء المجتمعات المحلية المحيطة بها على إقامة الاستثمارات السياحية.

وأشار إلى وجود عدد كبير من المواقع يمكن تأهيلها واستغلالها للسياحة، كمسجد لستب وموقع البدية ومنطقة المقاطع الأثرية، مطالبا بإعلان منطقة المقاطع التي تعاقبت عليها عصور مختلفة محمية طبيعية وتراثية، ما يتطلب الاهتمام بها وإعادة تأهيلها وتوفير الحراسة لها واستغلالها كموقع لجذب السياح، لافتا إلى أن الموقع غني بالآثار التي تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية.

ويقول الدكتور خليف الغرايبة إن المحافظة تضم زهاء 300 موقع أثري، ما تزال غالبيتها من دون استثمار سياحي، لافتقارها البنى التحتية وحاجتها للتأهيل وإدراجها على الخريطة السياحي، مطالبا الجهات المعنية بتأهيل هذه الكنوز الأثرية والتاريخية وحمايتها من جميع أشكال التعدي عليها، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على قيمتها الحضارية وإبرازها واستغلالها في تشجيع السياحة.

ويقول الناشط محمد عناب إن منطقة البدية على طريق عنجرة- راجب بحاجة إلى اهتمام أكثر، إذ يمكن استغلال هذه المنطقة التي تضم عشرات الآبار والمنازل المهدمة وذات الجغرافيا الجميلة لأغراض تشجيع السياحة، بالإضافة إلى استصلاح جميع الآبار فيها في الحصاد المائي وتأهيل الطرق المؤدية إليها.

وأكد أن هناك العديد من المواقع الأثرية والتأريخية في المحافظة التي تحتاج إلى عمليات تنقيب وترميم، ما يتيح للجهات المعنية إدراجها ضمن المسارات السياحية واستثمارها.

ودعا الدكتور رفعت الزغول، إلى ضرورة الاعتناء بجميع المواقع الأثرية في المحافظة، من حيث تزويدها بالطرق والحراسة وشمولها بأعمال الترميم، لافتا إلى منطقة سرابيس الأثرية في منطقة عنجرة ما تزال تعاني من الإهمال.

ويوضح مدير آثار عجلون الأسبق الدكتور محمد أبو عبيلة، في دراسة له عن منطقة المقاطع أن المساحة الإجمالية للآثار المنتشرة على السطح تقدر بـ 50 ألف متر مربع، مبينا أنه طبقاً للقراءات السطحية والبقايا البنائية فإن تأريخ الموقع يعود للعصور الرومانية، والبيزنطية والإسلامية (الأموي، الأيوبي،

المملوكي، العثماني)، ومن آثارها البنائية الباقية أساسات لجدران أثرية متهدمة، وكهوف مقطوعة في الصخر استخدمت كمساكن في العصور الرومانية والبيزنطية وآبار جمع مياه الأمطار ومعاصر للعنب، وكنائس بيزنطية تضم أرضيات فسيفسائية ملونة تحوي كتابات يونانية بعض منها مؤرخ الى 482 م، وتعتبر أقدم فسيفساء مؤرخة في الأردن.

وأكد أبو عبيلة أن الموقع حظي بمسوحات وتحريات أثرية أجراها بعض الباحثين في القرن الماضي، كما أجريت حفرية من قبل دائرة الآثار ما بين الأعوام (1970-1971) أسفرت عن الكشف عن كنيسة بيزنطية في الجزء الشرقي من الموقع، بحيث تشير الدراسة التي نشرت في حولية دائرة الآثار الصادرة عام 1972، بأن نقش فسيفساء المقاطع أقدم كتابة فسيفسائية مؤرخة في الأردن ويرجع تاريخها لعام 482 م.

وزاد أن اللافت للنظر أن الكتابة اليونانية التي تزين صحن الكنيسة كتبت بأحرف يونانية وبمكعبات من الفسيفساء السوداء على خلفية من المكعبات البيضاء وهي في غاية الروعة والجمال وسر جمالها وروعتها أنها ذات مدلولات دينية واجتماعية وإدارية ومن مدلولاتها على سبيل الذكر لا الحصر ورود أسماء عربية مثل اسم أيوب وأسماء المتبرعين من رجالات الدين وجمهور المؤمنين، وان إدارة الكنيسة المحلية هي التي أشرفت على التمويل والبناء وان التبرع الجماعي من قبل أهل القرية لإنشاء الأبنية الدينية كان مألوفا وهذا ما نلحظه في نص الكتابة التي عثر عليها وترجمته إلى العربية، مؤكدا أن الأرض الأردنية على وجه العموم ومحافظة عجلون على وجه الخصوص قد شهدتا خلال عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية استقرارا إنسانيا وازدهارا اقتصاديا ونشاطا عمرانيا تجلى في البناء والعمران وهذا ما تؤكده المظاهر الأثرية في خربة المقاطع التي تعتبر واحدة من المواقع الأثرية المهمة.

من جهتها، تؤكد مصادر الآثار أنها تولي جميع المواقع الأثرية والتاريخية، والتي تعود لحقب تاريخية مختلفة اهتماما كبيرا، ووفق إمكاناتها المتوفرة، بحيث تجري عمليات التنقيب والتأهيل وتوفير الحراسة للمواقع البارزة.









وبينت وجود زهاء 300 موقع أثري مسجلا، إلا أن العشرات من تلك المواقع غير معروفة حتى للسكان المحليين، مثل الكهوف والخرب الصغيرة والقبور التي تدل على استيطان بشري، مؤكدة أنها تأخذ على عاتقها المسؤولية الكبيرة لحماية المواقع الأثرية، وتنفيذ عمليات التنقيب والصيانة لها وإجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون مع جهات داعمة لحماية التراث الحضاري وتسويق المواقع الأثرية ووضعها على الخريطة السياحية.

من جهته، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول، الى ضرورة إحياء فكرة إقامة المتنزه الوطني في المنطقة وإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هذه الثروة الوطنية الكبيرة واستغلالها على الوجه الأمثل، ووضعها على الخريطة السياحية لمحافظة عجلون، وهذا يتطلب تعاون كافة الجهات المعنية من وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة ومجلس المحافظة وبلدية الجنيد والمحافظة.

وأشار إلى أن مديرية ثقافة عجلون، وإدارة عجلون للتراث والثقافة، بصدد توثيق معلومات تاريخية عامة عن بعض المواقع الأثرية في المحافظة ضمن برنامج (على خطى أهل الهمم)، وهو برنامج توثيق تفاصيل الأبعاد الأثرية والتاريخية والتراثية للمكان العجلوني.

وبين أن مجلس المحافظة كان خصص في العام الماضي من موازنته ضمن قطاع الآثار مبلغ 15 ألف دينار لإجراء أعمال ترميم في منطقة المقاطع، ومن المنتظر أن يخصص المجلس مبالغ أخرى لمواصلة أعمال الترميم في المنطقة، مشيرا إلى أن وزير السياحة والآثار السابق نايف الفايز، كان زار منطقة المقاطع وأوعز حينها بعمل دراسة لإقامة متنزه أثري بالمنطقة وذلك بالشراكة بين الوزارة ودائرة الآثار العامة وبلدية الجنيد.