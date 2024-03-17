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أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بـ 1.2 مليون دينار

3/17/2024 10:51:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الزرقاء- قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن 4 مساجد جديدة تم إنشاؤها بكلفة مليون و250 ألف دينار، وباشرت إقامة الصلاة فيها مع بداية شهر رمضان المبارك، فيما خصصت المديرية 5 آلاف دينار لفرش عدد من المساجد.
وأشار إلى أن المديرية زودت 350 مسجدا بأئمة لأداء صلاة التراويح بالتعاون مع القضاء الشرعي والجامعات والتربية والتعليم.
وأكد أن المديرية تطبق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي تسعى إلى التميز والإبداع في العمل الإسلامي، حيث يتم تنفيذ البرامج خلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة تشغيلية تحاكي الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وبين الحراحشة، أن الوزارة رفدت المديرية بخمسة أئمة وستة مؤذنين قبل شهر رمضان، وتم تكليف مفتشي المناطق في الأقضية والألوية لمتابعة المساجد وموظفيها ولجانها والعقارات الوقفية ولجان الزكاة.
ولفت الى استمرار الدروس الفقهية خلال شهر رمضان في الفقه الشافعي في المساجد الرئيسة، وكذلك استمرار عمل لجان الزكاة ومضاعفة جهودها في استقبال زكاة المال والنذور وصدقة الفطر.-(بترا- عمر ضمرة)

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