أوقاف الزرقاء: إنشاء 4 مساجد جديدة بـ 1.2 مليون دينار

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- Alghad Newspaper) الزرقاء- قال مدير مديرية أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إن 4 مساجد جديدة تم إنشاؤها بكلفة مليون و250 ألف دينار، وباشرت إقامة الصلاة فيها مع بداية شهر رمضان المبارك، فيما خصصت المديرية 5 آلاف دينار لفرش عدد من المساجد.
وأشار إلى أن المديرية زودت 350 مسجدا بأئمة لأداء صلاة التراويح بالتعاون مع القضاء الشرعي والجامعات والتربية والتعليم.
وأكد أن المديرية تطبق رؤية ورسالة وأهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التي تسعى إلى التميز والإبداع في العمل الإسلامي، حيث يتم تنفيذ البرامج خلال شهر رمضان المبارك من خلال خطة تشغيلية تحاكي الخطة الإستراتيجية للوزارة.
وبين الحراحشة، أن الوزارة رفدت المديرية بخمسة أئمة وستة مؤذنين قبل شهر رمضان، وتم تكليف مفتشي المناطق في الأقضية والألوية لمتابعة المساجد وموظفيها ولجانها والعقارات الوقفية ولجان الزكاة.
ولفت الى استمرار الدروس الفقهية خلال شهر رمضان في الفقه الشافعي في المساجد الرئيسة، وكذلك استمرار عمل لجان الزكاة ومضاعفة جهودها في استقبال زكاة المال والنذور وصدقة الفطر.-(بترا- عمر ضمرة)
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