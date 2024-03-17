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الأخضر تجمع وفحوص

3/17/2024 10:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرهم الإعدادي في الرياض، تحضيرًا لمواجهتي منتخب طاجكيستان، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وخضع لاعبو الأخضر لفحوص طبية روتينية، للتعرف على مدى إمكانية مواصلة اللاعب مع الأخضر من عدمه.

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