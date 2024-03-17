الأخضر تجمع وفحوص

الأخضر تجمع وفحوص
التاريخ
3/17/2024 10:48:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) دشن لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرهم الإعدادي في الرياض، تحضيرًا لمواجهتي منتخب طاجكيستان، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وخضع لاعبو الأخضر لفحوص طبية روتينية، للتعرف على مدى إمكانية مواصلة اللاعب مع الأخضر من عدمه.
MENAFN17032024000089011017ID1107988274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.