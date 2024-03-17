التوقف فرصة ثلاثي القاع لتصحيح الأوضاع

(MENAFN
- Al Watan) تعد فترة التوقف الحالية لأيام الـFIFA، التي تمتد حتى الـ29 من مارس الجاري، فرصة سانحة للأندية التي تعاني من شبح الهبوط من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، مع تبقي 10 جولات مصيرية، وستكون فترة التوقف فترة جيدة لتصحيح الأخطاء وتأهيل المصابين، في 3 أندية تقبع في قاع الدوري، وهي المهددة أولًا بمغادرة الدوري، ويتوجب عليها أن تضاعف الجهد خلال التوقف الحالي، من أجل تدارك مايمكن تداركه، وعلى مدربيها رسم الخطط الفنية التي تقودها للانتصارات، وتجعلها تبدأ رحلة الهروب.
فارق بسيط
تعاني أندية الحزم وأبها والطائي، وكل ما يفصل كل الطائي عن أبها نقطة واحدة، ويبتعد أبها عن الحزم بـ6 نقاط، لذا فإن فرصة الهروب من الخطر لكل منهما تختلف نسبيًا عن الآخر، ويملك كل ناد 30 نقطة ممكنة خلال الجولات الـ10 المتبقية، لكنه ليس مضمون حصدها كاملة، بل إن كل فريق منهم سيمر بمطبات ومنعطفات خطرة، بمواجهة أندية تنافس على المراكز المتقدمة في سلم ترتيب الدوري، إضافة إلى وجود مباريات مباشرة بين تلك الأندية، والأندية التي تسبقهم في الترتيب، لذا فإن العمل خلال فترة التوقف.
الحلقة الأضعف
يعتبر الحزم الحلقة الأضعف بين الثلاثي، لاسيما أنه لم ينجح خلال 24 جولة سوى 15 نقطة، ويقبع في المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري، وتبقى له 10 مباريات مهمة منها مباراة مع أبها، ومواجهات 3 مع أندية ليست بالبعيدة عن الخطر وهي الرائد والأخدود والرياض، إضافة إلى أنه سيواجه التعاون والاتحاد، وضمك، والفتح، والوحدة وجميعها أندية تتطلع إلى أن تنهي الدوري في مواقع رائعة في سلم الترتيب، كما أنه سيواجه الهلال الساعي إلى استعادة اللقب ومواصلة تحطيم الأرقام.
مهمة صعبة
يعد أبها أفضل حالًا من الحزم كونه حصد 21 نقطة، لكنه مع ذلك يقبع في المركز قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري، وتبقى له مواجهات 10 صعبة للغاية، إذ أنه سيواجه الحزم كمواجهة مباشرة لكن في ختام الدوري على ملعب الحزم، فيما سيواجه الأخدود والرياض وهما الأقرب له من الأندية التي خارج الدائرة الخطرة حاليًا خارج ملعبه، وسيلتقي الفتح والشباب وضمك الخليج الذين يريدون أن يحجزوا مقاعدًا أفضل في سلم ترتيب الدوري، فيما يقابل النصر والاتحاد والأهلي وهي تلك الفرق الباحثة عن مقاعد آسيوية ومراكز متقدمة في سلم ترتيب الدوري.
وضع أفضل
يعتبر وضع الطائي الأفضل بين الثلاثي من حيث الرصيد النقطي إذ يملك 22 نقطة، مع ذلك فإنه مهدد بالهبوط ما لم يتدارك وضعه خلال الجولات الـ10 المتبقية، وينجح في تفادي مغادرة الدوري، لاسيما وأنه لن يواجه أيًّا من مطارديه، لكنه سيخوض مباريات مهمة مع عدد من الأندية القريبة منه والتي تسبقه في سلم الترتيب بفارق ليس بالصعب، إذ سيلتقي الرائد والأخدود والرياض، بينما أمامه 4 مباريات أمام أندية تريد تحسين وضعها في سلم الترتيب هي: الشباب والفيحاء والخليج، والفتح، و3 مواجهات مع أندية تنافس على مراكز المقدمة هي النصر والتعاون والهلال.
موقف الثلاثي بعد الجولة الـ24
الطائي
22 نقطة
المركز
16
أبها
21 نقطة
المركز
17
الحزم
15 نقطة
المركز
18
مباريات الثلاثي المتبقية
الحزم
الجولة 25
التعاون
خارج ملعبه
الجولة 26
ضمك
على ملعبه
الجولة 27
الرائد
خارج ملعبه
الجولة 28
الاتحاد
على ملعبه
الجولة 29
الوحدة
خارج ملعبه
الجولة 30
الأخدود
على ملعبه
الجولة 31
الهلال
خارج ملعبه
الجولة 32
الرياض
على ملعبه
الجولة 33
الفتح
خارج ملعبه
الجولة 34
أبها
على ملعبه
أبها
الجولة 25
الرياض
خارج ملعبه
الجولة 26
النصر
على ملعبه
الجولة 27
الفتح
على ملعبه
الجولة 28
الشباب
خارج ملعبه
الجولة 29
الأخدود
خارج ملعبه
الجولة 30
الاتحاد
على ملعبه
الجولة 31
ضمك
على ملعبه
الجولة 32
الأهلي
خارج ملعبه
الجولة 33
الخليج
على ملعبه
الجولة 34
الحزم
خارج ملعبه
الطائي
الجولة 25
النصر
خارج ملعبه
الجولة 26
التعاون
على ملعبه
الجولة 27
الشباب
على ملعبه
الجولة 28
الرياض
خارج ملعبه
الجولة 29
الفيحاء
خارج ملعبه
الجولة 30
الخليج
على ملعبه
الجولة 31
الرائد
خارج ملعبه
الجولة 32
الفتح
على ملعبه
الجولة 33
الهلال
خارج ملعبه
الجولة 34
الأخدود
على ملعبه
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