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التوقف فرصة ثلاثي القاع لتصحيح الأوضاع

3/17/2024 10:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد فترة التوقف الحالية لأيام الـFIFA، التي تمتد حتى الـ29 من مارس الجاري، فرصة سانحة للأندية التي تعاني من شبح الهبوط من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، مع تبقي 10 جولات مصيرية، وستكون فترة التوقف فترة جيدة لتصحيح الأخطاء وتأهيل المصابين، في 3 أندية تقبع في قاع الدوري، وهي المهددة أولًا بمغادرة الدوري، ويتوجب عليها أن تضاعف الجهد خلال التوقف الحالي، من أجل تدارك مايمكن تداركه، وعلى مدربيها رسم الخطط الفنية التي تقودها للانتصارات، وتجعلها تبدأ رحلة الهروب.
فارق بسيط
تعاني أندية الحزم وأبها والطائي، وكل ما يفصل كل الطائي عن أبها نقطة واحدة، ويبتعد أبها عن الحزم بـ6 نقاط، لذا فإن فرصة الهروب من الخطر لكل منهما تختلف نسبيًا عن الآخر، ويملك كل ناد 30 نقطة ممكنة خلال الجولات الـ10 المتبقية، لكنه ليس مضمون حصدها كاملة، بل إن كل فريق منهم سيمر بمطبات ومنعطفات خطرة، بمواجهة أندية تنافس على المراكز المتقدمة في سلم ترتيب الدوري، إضافة إلى وجود مباريات مباشرة بين تلك الأندية، والأندية التي تسبقهم في الترتيب، لذا فإن العمل خلال فترة التوقف.
الحلقة الأضعف

يعتبر الحزم الحلقة الأضعف بين الثلاثي، لاسيما أنه لم ينجح خلال 24 جولة سوى 15 نقطة، ويقبع في المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري، وتبقى له 10 مباريات مهمة منها مباراة مع أبها، ومواجهات 3 مع أندية ليست بالبعيدة عن الخطر وهي الرائد والأخدود والرياض، إضافة إلى أنه سيواجه التعاون والاتحاد، وضمك، والفتح، والوحدة وجميعها أندية تتطلع إلى أن تنهي الدوري في مواقع رائعة في سلم الترتيب، كما أنه سيواجه الهلال الساعي إلى استعادة اللقب ومواصلة تحطيم الأرقام.
مهمة صعبة

يعد أبها أفضل حالًا من الحزم كونه حصد 21 نقطة، لكنه مع ذلك يقبع في المركز قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري، وتبقى له مواجهات 10 صعبة للغاية، إذ أنه سيواجه الحزم كمواجهة مباشرة لكن في ختام الدوري على ملعب الحزم، فيما سيواجه الأخدود والرياض وهما الأقرب له من الأندية التي خارج الدائرة الخطرة حاليًا خارج ملعبه، وسيلتقي الفتح والشباب وضمك الخليج الذين يريدون أن يحجزوا مقاعدًا أفضل في سلم ترتيب الدوري، فيما يقابل النصر والاتحاد والأهلي وهي تلك الفرق الباحثة عن مقاعد آسيوية ومراكز متقدمة في سلم ترتيب الدوري.
وضع أفضل

يعتبر وضع الطائي الأفضل بين الثلاثي من حيث الرصيد النقطي إذ يملك 22 نقطة، مع ذلك فإنه مهدد بالهبوط ما لم يتدارك وضعه خلال الجولات الـ10 المتبقية، وينجح في تفادي مغادرة الدوري، لاسيما وأنه لن يواجه أيًّا من مطارديه، لكنه سيخوض مباريات مهمة مع عدد من الأندية القريبة منه والتي تسبقه في سلم الترتيب بفارق ليس بالصعب، إذ سيلتقي الرائد والأخدود والرياض، بينما أمامه 4 مباريات أمام أندية تريد تحسين وضعها في سلم الترتيب هي: الشباب والفيحاء والخليج، والفتح، و3 مواجهات مع أندية تنافس على مراكز المقدمة هي النصر والتعاون والهلال.
موقف الثلاثي بعد الجولة الـ24
الطائي
22 نقطة
المركز
16
أبها
21 نقطة
المركز
17
الحزم
15 نقطة
المركز
18
مباريات الثلاثي المتبقية
الحزم
الجولة 25
التعاون
خارج ملعبه
الجولة 26
ضمك
على ملعبه
الجولة 27
الرائد
خارج ملعبه
الجولة 28
الاتحاد
على ملعبه
الجولة 29
الوحدة
خارج ملعبه
الجولة 30
الأخدود
على ملعبه
الجولة 31
الهلال
خارج ملعبه
الجولة 32
الرياض
على ملعبه
الجولة 33
الفتح
خارج ملعبه
الجولة 34
أبها
على ملعبه
أبها
الجولة 25
الرياض
خارج ملعبه
الجولة 26
النصر
على ملعبه
الجولة 27
الفتح
على ملعبه
الجولة 28
الشباب
خارج ملعبه
الجولة 29
الأخدود
خارج ملعبه
الجولة 30
الاتحاد
على ملعبه
الجولة 31
ضمك
على ملعبه
الجولة 32
الأهلي
خارج ملعبه
الجولة 33
الخليج
على ملعبه
الجولة 34
الحزم
خارج ملعبه
الطائي
الجولة 25
النصر
خارج ملعبه
الجولة 26
التعاون
على ملعبه
الجولة 27
الشباب
على ملعبه
الجولة 28
الرياض
خارج ملعبه
الجولة 29
الفيحاء
خارج ملعبه
الجولة 30
الخليج
على ملعبه
الجولة 31
الرائد
خارج ملعبه
الجولة 32
الفتح
على ملعبه
الجولة 33
الهلال
خارج ملعبه
الجولة 34
الأخدود
على ملعبه

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