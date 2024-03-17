سيدات الهلال أبطالا للسلة

سيدات الهلال أبطالا للسلة
التاريخ
3/17/2024 10:48:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) توجت عضو الاتحاد السعودي لكرة السلة ورئيسة اللجنة النسائية، الدكتورة إسراء حكيم، الهلال بكأس دوري كرة السلة للسيدات، وحسمن سيدات الهلال البطولة بالترتيب النقطي برصيد 27 نقطة في المركز الأول، بينما حصل سيدات الأهلي على المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وحل سيدات الفيصلي في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، وجاء جدة يونايتد رابعا برصيد 20 نقطة، والاتحاد خامسا بـ19 نقطة، والعلا سادسا بـ19 نقطة، والنصر سابعا بـ17 نقطة، والقادسية ثامنا بـ16 نقطة.
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