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إقبال واسع على منتجات الدكاكين في موسم رمضان 1445

3/17/2024 10:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت مجموعة المتاجر المحلية المشاركة ضمن فعاليات "موسم رمضان 1445"، إقبال واسع من الحضور لشراء عدد من المنتجات التي تستعرضها دكاكين الموسم في مدن الرياض وجدة والدمام.
وتنظم وزارة الثقافة "موسم رمضان" تحت شعار "أنورت ليالينا"، والذي يضم باقةً من الفعاليات المتنوعة؛ من بينها "دكاكين رمضان"، التي تتيح للشركات الوطنية ترويج منتجاتها من عطورٍ، وملبوساتٍ، ومستلزماتٍ تقليديةٍ؛ لإحياء الموروث التقليدي في هذا الشهر الكريم، وشهدت دكاكين الملبوسات طلبًا عاليًا، نظرًا لجودتها وتميزها بطابعها التقليدي.
وتوافد الزوار في المدن الثلاث مع بداية الشهر الكريم لتجربة فعاليات متنوعة منها الألعاب التقليدية والرياضية، إلى جانب الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور، وكذلك عروض الطهي بمشاركة طهاة مختصين في الأطباق التقليدية.
يذكر أن وزارة الثقافة تنظم فعاليات "موسم رمضان" في نسختها الثانية من 11 مارس الحالي حتى 9 أبريل القادم، في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) ضمن تجربة ثقافية متكاملة تمزج التراث بالحاضر، إلى جانب الفعاليات الرقمية، حيث يستهدف جميع فئات المجتمع عبر فعاليات عدة تُحيي ذكريات الشهر

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