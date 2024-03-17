إقبال واسع على منتجات الدكاكين في موسم رمضان 1445

(MENAFN
- Al Watan) شهدت مجموعة المتاجر المحلية المشاركة ضمن فعاليات "موسم رمضان 1445"، إقبال واسع من الحضور لشراء عدد من المنتجات التي تستعرضها دكاكين الموسم في مدن الرياض وجدة والدمام.
وتنظم وزارة الثقافة "موسم رمضان" تحت شعار "أنورت ليالينا"، والذي يضم باقةً من الفعاليات المتنوعة؛ من بينها "دكاكين رمضان"، التي تتيح للشركات الوطنية ترويج منتجاتها من عطورٍ، وملبوساتٍ، ومستلزماتٍ تقليديةٍ؛ لإحياء الموروث التقليدي في هذا الشهر الكريم، وشهدت دكاكين الملبوسات طلبًا عاليًا، نظرًا لجودتها وتميزها بطابعها التقليدي.
وتوافد الزوار في المدن الثلاث مع بداية الشهر الكريم لتجربة فعاليات متنوعة منها الألعاب التقليدية والرياضية، إلى جانب الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور، وكذلك عروض الطهي بمشاركة طهاة مختصين في الأطباق التقليدية.
يذكر أن وزارة الثقافة تنظم فعاليات "موسم رمضان" في نسختها الثانية من 11 مارس الحالي حتى 9 أبريل القادم، في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) ضمن تجربة ثقافية متكاملة تمزج التراث بالحاضر، إلى جانب الفعاليات الرقمية، حيث يستهدف جميع فئات المجتمع عبر فعاليات عدة تُحيي ذكريات الشهر
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