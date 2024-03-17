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جازان الأقل في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة

3/17/2024 10:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة جازان أقل المناطق قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بين مناطق المملكة في العام الماضي بـ76%، فيما تصدرت منطقة تبوك أعلى قيمة بـ84%، في وقت يسير 83% من الإناث على المسار الصحيح للنمو، في مجالات الصحة والتعليم والرفاه النفسي، تفوقت معها على الذكور الذين حصدوا 77%، وبلغ إجمالي مؤشر تنمية الطفولة 80%.
أعلى المناطق
كشف تقرير مؤشر تنمية الطفولة للعام الماضي، سيطرة منطقة تبوك على تنمية الطفولة للأطفال من 24-59 شهرا، والذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو، حيث بلغ إجمالي أطفال تبوك 84%، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ83%، ومكة المكرمة ثالثا بـ82%، والشرقية رابعا بـ81.1%، والجوف خامسا بـ81%.
%76 جازان
سجل أطفال جازان أقل المناطق في مؤشر تنمية الطفل بـ76%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ77%، والقصيم ثالثا بـ77.4%، وحائل رابعا بـ77.6 %، وعسير خامسا بـ77.7%.
صدارة المدينة
تصدرت منطقة المدينة المنورة مؤشر تنمية الأطفال الذكور بـ82%، وحلت تبوك ثانيا بـ81%، ومكة المكرمة ثالثا بـ79.6%، والجوف رابعا بـ79.4%، والشرقية خامسا بـ78%.
تفوق تبوك
تفوقت إناث تبوك من الأطفال على بقية المناطق في مؤشر تنمية الطفولة بـ87%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ85%، والمدينة المنورة ثالثا بـ84.6%، والشرقية رابعا بـ84.5%، ونجران خامسا بـ84%.

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