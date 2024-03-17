جازان الأقل في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة

(MENAFN
- Al Watan) سجلت منطقة جازان أقل المناطق قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بين مناطق المملكة في العام الماضي بـ76%، فيما تصدرت منطقة تبوك أعلى قيمة بـ84%، في وقت يسير 83% من الإناث على المسار الصحيح للنمو، في مجالات الصحة والتعليم والرفاه النفسي، تفوقت معها على الذكور الذين حصدوا 77%، وبلغ إجمالي مؤشر تنمية الطفولة 80%.
أعلى المناطق
كشف تقرير مؤشر تنمية الطفولة للعام الماضي، سيطرة منطقة تبوك على تنمية الطفولة للأطفال من 24-59 شهرا، والذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو، حيث بلغ إجمالي أطفال تبوك 84%، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ83%، ومكة المكرمة ثالثا بـ82%، والشرقية رابعا بـ81.1%، والجوف خامسا بـ81%.
%76 جازان
سجل أطفال جازان أقل المناطق في مؤشر تنمية الطفل بـ76%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا بـ77%، والقصيم ثالثا بـ77.4%، وحائل رابعا بـ77.6 %، وعسير خامسا بـ77.7%.
صدارة المدينة
تصدرت منطقة المدينة المنورة مؤشر تنمية الأطفال الذكور بـ82%، وحلت تبوك ثانيا بـ81%، ومكة المكرمة ثالثا بـ79.6%، والجوف رابعا بـ79.4%، والشرقية خامسا بـ78%.
تفوق تبوك
تفوقت إناث تبوك من الأطفال على بقية المناطق في مؤشر تنمية الطفولة بـ87%، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ85%، والمدينة المنورة ثالثا بـ84.6%، والشرقية رابعا بـ84.5%، ونجران خامسا بـ84%.
MENAFN17032024000089011017ID1107988270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.