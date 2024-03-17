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اختلافات لغوية تحسم دلالة رمضان

3/17/2024 10:48:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد باحث ((سعودي)) متخصص في اللغة العربية وآدابها، أن أديب الماضي هو شاعر وكاتب ونحوي وإخباري وراوٍ وناقد ومؤلف، أما أديب الحاضر من كان واسع الاطلاع على الأجناس الأدبية، وكان مشتغلًا بها. وما أكثر ما يُطلق على الكاتب الشاعر الناقد، والأديب المؤثر والرياديُّ، من كان ذا رسالة تجاه أمته وقضاياها، وكان لسانَ صدق في كل أمر يتصل بالفرد والجماعة.
دراسات متخصصة
أبان الباحث في اللغة العربية وآدابها الدكتور ماهر المحمود، في محاضرة بعنوان: ((رمضان في الأدب العربي))، بتنظيم من جمعية أدباء في الأحساء، أن الدراسات المتخصصة في الاشتقاق والدلالة لـ((رمضان))، أوضحت أن الرَّمض، هو شدة الحر، يقال: رَمِضَ يومنا يَرْمَضُ رَمَضًا، من باب (فرِح) إذا اشتد حره، والرَّمض شدة وقع الشمس على الرمل، وحر الحجارة من شدة حر الشمس، والرمضاء كحمراء: شدة الحر، والأرض الشديدة الحرارة، قال الشاعر: كالمستجيرِ من الرمضاء بالنار.
اختلاف اللغويين
أضاف أن اللغويين، اختلفوا في اشتقاق رمضان على أقوال، منها: أنه من الرَّمَض، وهو شدة الحر، لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة العربية أسموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق رمضان أيام رمض الحر وشدته فسمي به، ثم كثر استعمالها في الأهلة، وأنه مأخوذ من رمض الصائم، وهو حر جوفه من شدة العطش، وأنه من الإرماض، وهو الإحراق، أي: أنه يرمض الذنوب بالأعمال الصالحة، وأنه من رَمَضْتُ النَّصْل أرمضه، إذا دققته بين حجرين؛ ليرق، سمي بذلك؛ لأنه شهر مشقة، يذكر الصائمين بغيرهم من الفقراء والمساكين وغيرهم. وقيل: كانت العرب ترمض أسلحتها، أي: ترققها؛ ليحاربوا بها في شوال قبل دخول الأشهر الحرم، يجمع رمضان على: رمضانات وهو المشهور، وجمع قلة على أرمضِه، وجمع تصحيح على رمضانون ورمضانين إذا سمي به، والأشهر أن يذكر مسبوقًا بلفظ الشهر.
النوازع المتباينة
أشار المحمود إلى أن، شهر رمضان مرموق الطلعة بين الشهور العربية، سنيّ المنزلة في الشريعة، عظيم الحرمة في نفوس المسلمين، يحمل في ثناياه نواهي وأوامر، ومواعظ وزواجز، وفرائض وسننًا، وآدابًا وفضائل ومُثلًا وقيمًا، ومهمة الأديب أن يصور هذه النوازع المتباينة والمتقاربة والمتشاكلة والمتضادة، فهو لسان التاريخ والجغرافيا ودرس الأدب والنقد وعنوان القصة والحكاية.

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