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مهن يدوية تجذب زوار جدة التاريخية

3/17/2024 10:48:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تتنافس سيدات وفتيات جدة على تقديم 10 مهن حرفية، تحكي عادات وتقاليد أهالي الحجاز، إذ حولت مواقع جدة التاريخية إلى ساحة صناعية للحرف، جذبت معها أنظار زوار جدة التاريخية.
مهن قديمة
أوضحت مصممة الأزياء ريم عسيلان مشاركتها في موسم رمضان بالمنطقة التاريخية بركن مشارك يقدم 7 مهن قديمة، تقدم بشكل جديد من بينها مهنة التطريز على المنسج، حيث توضح للزوار الكيفية التي كانت السيدة تقضي بها أوقات الفراغ في تطريز مستلزمات المنزل، ما بين تطريز أقمشة الستائر وبيوت المخدات وعمل الرسائل السرية، التي ترمز لعدة رموز تكون عبارة عن رموز توضع على المروحة اليدوية المصنوعة من سعف النخيل، وتوضع عليه رسالة توضح بأن هذا المنزل يوجد به بنات للزواج وقد توضع في بيوت المصحف، مشيرة إلى أن هناك قطعا تقضي السيدة في التطريز، وتستخدمها في زفاف بناتها، وتتكون من القماش الفخم وتطرز بالخيوط الفخمة والمعادن الثمينة والكنتيل، هو عبارة عن سلك من معدن، ويمكن تقطيعه على حسب القياس المطلوب، وبعد الانتهاء من هذه القطعة تصنع منها ثوب الزبون المديني، أو الشرعة العربي للعروسة، وهذه من عادات أهالي المدينة ومكة وجدة، مبينة أن هناك قطعا تستخدم في تطريزها الزري، وهو نوع من التطريز يعرف بـ(القز القديم)، ويصنع منها الزبون والمدورة التي تلبس على المحرمة، وهو لبس قديم لأهل الحجاز، مؤكدة أن الإقبال على الركن كبير من جميع الفئات العمرية.
الكحل والديرم
تربعت سيدة تقوم بصناعة الكحل أمام الزوار، وهو الكحل الحجري القديم وهي من أدوات الزينة قديما، وعادة تحضر منزليا من قبل النساء، وهو حجر يطحن ليستخدم مسحوقه لتكحيل العيون، ويستخدم كمادة تجميلية للنساء، لكن هناك بعض الرجال ممن يستخدمون الكحل أيضا (أقل شيوعا) ويعد الأثمد أشهر أنواع الكحل، إلى جانب عرض صناعة الديرم وهو قطعة خشبية من شجر الجوز تستورد من المناطق الآسيوية، وتقوم بسحقها وحفظها في علبة، فتصبغ بها الشفاة وتكسبها لونا أحمر ولتوريد الوجنتين ثم يفرك ما تبقى على اللثة والأسنان لتنظيفها وتبييضها وحمايتها من التسوس.
صناعة العطر
أوضحت هند الغيثي أنها دخلت مجال صناعة العطور منذ 22 عاما، وحققت الكثير من النجاحات عن طريق مشاركتها في موسم رمضان، وأن مشاركتها تقوم بشرح للزوار عن طريقة تقطير الورد الطائفي، وأضافت: لعمل تولة من الورد نحتاج من 10_ 14 ألف وردة ضمن مكاييل وأوزان معينة، وتوضع في الإناء المخصص لها، وتبدأ عملية التقطير للورد في زجاجة وبين الإناء والزجاجة مبرد يساعد على التكثيف وظهور الورد على السطح، ويتم سحب الورد بإبرة، ويكون لونه مائلا من الأصفر إلى الأخضر، موضحة أن هناك صحناً يقدم في عفش العروسة قديما، لا يخلو من الورد الطائفي، وهناك ماء يخرج بعد التقطير وهو الذي يصنع منه ماء الورد الطائفي.
خياط الدقديق
يقوم شاب بتجهيز خياطة الدقديق (اللحاف) وهو الحرفي الذي يقوم بصناعة المطارح من مراتب الجلوس والوسائد والمساند والمتكآت التي تصنع من القطن، وهو يختلف عن القطان ولحاف العروس، كان أهم قطع الدبش للعروسة قديما، حيث يغلف بالستين اللامع عادة باللون الزهري، والوجه الآخر بلون أزرق، ويتفنن الخياط في عمل زخارف بالخيط وأشكال هندسية على الغلاف الخارجي، بحيث يمكن تغير اللون سنويا.

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