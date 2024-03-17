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بالفيديو.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي - جريدة الوطن السعودية

3/17/2024 10:48:31 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثر طفل بشكل عفوي في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، وسط تفاعل كبير بين النشطاء.
وبثت قناة الإخبارية السعودية الدعاء كاملا معلقة عليه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس"، فيما يُسمع عبد الرحمن السديس في مقطع الفيديو وهو يدعو قائلا: "اعفو عنا يا كريم، اللهم يا مجيب دعوة المضطرين".


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