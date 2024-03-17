بالفيديو.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تأثر طفل بشكل عفوي في الحرم المكي خلال دعاء إمام الحرم والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، وسط تفاعل كبير بين النشطاء.
وبثت قناة الإخبارية السعودية الدعاء كاملا معلقة عليه: "طفل يتأثر أثناء دعاء إمام الحرم المكي الشيخ د. عبدالرحمن السديس"، فيما يُسمع عبد الرحمن السديس في مقطع الفيديو وهو يدعو قائلا: "اعفو عنا يا كريم، اللهم يا مجيب دعوة المضطرين".
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