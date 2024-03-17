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منتج غذائي يدمر الأوعية الدموية

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يتحدث الأطباء باستمرار عن مخاطر السكر الذي يمد الإنسان بالطاقة. ولكن الأطعمة الحلوة مختلفة، إضافة إلى ذلك، يوجد السكر مخفيا في أطباق أخرى غير الأطباق الحلوة.
وأشارت الدكتورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن السكر موجود في الفواكه والثمار والخضار التي نأكلها، لذلك لا يمكن التخلي عن هذه الأطعمة، ووفقا لها، السكر بكميات مرضية وبخاصة السكر المكرر يؤدي إلى تطوير مجموعة من الأمراض الخطيرة بما فيها تلف الجدار الداخلي للأوعية الدموية.
وبحسب ((rg))، يربط الأطباء موت النهايات العصبية والأورام وأمراض المناعة الذاتية والسكري والسمنة بالاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة، لذلك يجب استبعاد السكر المكرر الذي نضعه في الشاي والمخفي في المعجنات والفطائر والحلويات والمشروبات والصلصات والزبادي المحلى والعصائر.
أما بالنسبة للفواكه، فهي مفيدة جدا عند تناولها في شكلها الطبيعي.

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