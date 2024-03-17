منتج غذائي يدمر الأوعية الدموية

(MENAFN
- Al Watan) يتحدث الأطباء باستمرار عن مخاطر السكر الذي يمد الإنسان بالطاقة. ولكن الأطعمة الحلوة مختلفة، إضافة إلى ذلك، يوجد السكر مخفيا في أطباق أخرى غير الأطباق الحلوة.
وأشارت الدكتورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن السكر موجود في الفواكه والثمار والخضار التي نأكلها، لذلك لا يمكن التخلي عن هذه الأطعمة، ووفقا لها، السكر بكميات مرضية وبخاصة السكر المكرر يؤدي إلى تطوير مجموعة من الأمراض الخطيرة بما فيها تلف الجدار الداخلي للأوعية الدموية.
وبحسب ((rg))، يربط الأطباء موت النهايات العصبية والأورام وأمراض المناعة الذاتية والسكري والسمنة بالاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة، لذلك يجب استبعاد السكر المكرر الذي نضعه في الشاي والمخفي في المعجنات والفطائر والحلويات والمشروبات والصلصات والزبادي المحلى والعصائر.
أما بالنسبة للفواكه، فهي مفيدة جدا عند تناولها في شكلها الطبيعي.
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