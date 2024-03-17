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Tecno تطلق الهاتف المتطور

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت Tecno بالترويج لهاتفها الجديد الذي ينافس بكاميراته وتقنياته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.
ويأتي هاتف Camon 30 Premier الجديد بهيكل مصنوع من أجود المواد، يتميز بتصميمه الأنيق، أبعاده (162.7/76.2/7.9) ملم. ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل مزودة بعدسة للتصوير العريض. وبحسب ((gsmarena))، جاءت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.77 بوصات، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 451 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش. ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HIOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 Ultimate، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت. ودعمته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 70 واط.

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