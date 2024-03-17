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صراع الفصائل مستمر كما قبل حرب غزّة

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) شهر رمضان والتوتّرات حول المسجد الأقصى والقيود المفروضة على المصلّين، الاقتحامات المنهجية اليومية للمدن والبلدات وما يتخللها من أعمال قتل (433 ضحية) واعتقال (7555 شخصاً) وتنكيل وتخريب، تزايد الاعدامات الميدانية حتى للأطفال، هجمات المستوطنين على القرى وترهيبهم السكان لإجبارهم على النزوح، تكثيف القرصنة لأموال السلطة والتضييق الاقتصادي تحديداً على التجارة والعمالة، معاملة وحشية مبرمجة للمعتقلين... كل ذلك مجرد عينات من خطط إسرائيلية متداخلة يعتمدها المستويان السياسي والعسكري، وتتقصّد "تفجير" الضفة الغربية والمضي الى درجة أعلى من التصعيد وافتعال حال عنف وفوضى تبرّر لقوات الاحتلال تشديد الحصارات توسيع الاستيطان واستباحة كل شيء. وإذا كان سياسيو اليمين المتطرّف لم يخفوا نية تهجير فلسطينيي غزّة، بل يعملون على تطبيقها، فإنهم أشاروا مراراً، وعلناً، الى أنهم يهندسون مصيراً مماثلاً لفلسطينيي الضفة الغربية.
خلال لقائه مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المجتمعين في موسكو أخيراً، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "العملية العسكرية (الإسرائيلية) الجارية في الضفة ليست أقلّ خطورة منها في غزّة". وعلى رغم أن بيان ممثلي الفصائل أعلن استمرارها في العمل لتحقيق "وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، فقد كان واضحاً أن اجتماعها لم يتوصّل الى أي "توافق" جديد يستجيب لضخامة التحديات التي فرضتها الحرب على غزّة. لذلك استعادت الفصائل، لا سيما "فتح" و"حماس"، التراشق السياسي في ما بينها، على خلفية تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة. بل عادت الفصائل الى لغة "ما قبل غزّة" عندما كان الانقسام الفلسطيني في أبهى/ أقبح أيامه، كما لو أن الكارثة التي حلّت بالقطاع مجرّد تفصيل محسوب في الصراع المستمرّ على السلطة.
كان أغرب اتهام وجهته "حماس" للسلطة أنها "تتفرّد" بالقرار، علماً بأن حتى حلفاء الحركة في "محور الممانعة" اتهموها بانها تفرّدت بقرار عملية "طوفان الأقصى" لينأوا بأنفسهم عن تداعياته الكارثية. ومع أن "حماس" والفصائل تطالب بـ "توافق وطني" على أي حكومة مقبلة، إلا أنها برهنت في موسكو وقبل موسكو استحالة مثل هذا التوافق، لأنها في الأساس تحاور طرفاً فلسطينياً ترفضه وتريد خلعه والتخلّص منه، معتبرةً أنها كانت ولا تزال البديل الأصلح.
في المقابل، هناك حكومات إسرائيل أمضت زمناً طويلاُ، بكلّ تلوّناتها اليمينية الاستيطانية، لم تفكّر خلاله في أي "خطة سلام" بل في مشاريع لإخضاع الفلسطينيين وتوظيف انقساماتهم كأفضل ذريعة لعدم التفاوض معهم على أي "تسوية"، معتقدةً أنهم سيستسلمون في نهاية المطاف لإطالة عمر الاحتلال، كونه أفضل من انقسامهم. وخلال الحرب المستمرّة على غزّة كُشفت أوراق كثيرة، وكان أهمها وأكثرها شهرة تلك التي يقول فيها بنيامين نتانياهو أنه سمح لقطر بتمويل حركة "حماس" كي يحافظ على الانقسام والانفصال بين الضفة والقطاع، ويحبط سعي السلطة الفلسطينية الى إقامة دولة فلسطينية.
تعاملت إسرائيل مع "حماس"- حتى هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)- على أنها وسيلة ليس فقط لإضعاف سلطة رام الله، بل لمنع إعادة انتاج مشروع وطني فلسطيني، وبالتالي لزعزعة تماسك القضية الفلسطينية، كما استخدمت عدم اعتراف الحركة بالسلطة وانقلابها عليها وعداءها لها للمحاججة بعدم جدوى استئناف أي تفاوض مع السلطة، بذريعة أن ليس هناك "شريك فلسطيني". ومع ذلك ظلّت إسرائيل تعتبر أنه إذا كان هناك "خطر فلسطيني" عليها فإنه يأتي من السلطة، سواء لأنها لا تزال تمثّل الشرعية وتحظى باعتراف دولي واسع وبحضور في الأمم المتحدة ولو بصفة مراقب، كما أنها صاحبة التوقيع باسم منظمة التحرير الفلسطينية على كل الاتفاقات المبرمة بما فيها التنسيق الأمني مع إسرائيل، ما يعني أن الأخيرة فقدت، بوجود السلطة، مصداقية أو "حق" الادعاء بأن هناك أرضاً بلا شعب، لتبرّر لنفسها التصرّف بالأرض وتقرير مصير الشعب.
في غضون ذلك لعبت الولايات المتحدة الأدوار الأكثر بشاعة وتخريباً في تزكية اللعب الإسرائيلي بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، وفي ادامة الانقسام واحباط أي محاولة مهما بدت جدّية للمصالحة. كانت تريد للسلطة أن تبقي على السياسات التي اتّبعتها وأدّت الى تضاؤل فاعليتها ومفاقمة عقمها وتراجع مصداقيتها أمام الشعب الفلسطيني. وعلى رغم أن واشنطن وإسرائيل أدركتا أن "حماس" ومن ورائها إيران كانتا المستفيدتين المباشرتين من إضعاف السلطة، فإن واشنطن لم تتصدَّ لأي إجراءات سياسية أو مالية أو أمنية تتخذها اسرائيل لشلّ السلطة، وبدلاً من ذلك كانت تحاربها ديبلوماسياً ولا تتردّد في تهديدها وقطع أي مساعدة لها (إدارة ترامب أوقفت مساعدات للمستشفيات) إن هي حاولت ازعاج إسرائيل دولياً أو تعاملت مع "حماس"، بل اعتبرت أي مصالحة بين "فتح" و"حماس" بمثابة "خطّ أحمر".
وفي عرض للعلاقات الأميركية- الإسرائيلية تبيّن أخيراً أن كل الإدارات، باستثناء إدارة ترامب، رفضت مشاريع الاستيطان باعتبارها غير قانونية أو- لاحقاً- لأنها تقوّض "حلّ الدولتين"، لكنها تركت اسرائيل تُنَفّذها ولم تدعم أي مشروع قرار أممي لإدانتها ومنعها. وعندما كانت أي إدارة تضغط لوقف الاستيطان بغية تنشيط مفاوضات التسوية بين الجانبين، كانت إسرائيل تشترط أن يكون "وقفاً موقتاً" ريثما تتمكّن- مع واشنطن- من افشال المفاوضات والاتفاق على اتهام الفلسطينيين بإفشالها، ثم يُستأنف الاستيطان من دون عقبات. لا شك أن سياسات أميركية مكشوفة كهذه، معطوفة على إفساح المجال لإيران للعبث بالقضية الفلسطينية، ومركّزة على مشاريع التطبيع العربي- الإسرائيلي من دون أي مبادرات لإنصاف الشعب الفلسطيني، هي التي أوصلت المنطقة الى الحرب على غزّة.
وبسبب هذه الحرب أصبحت "حماس" طرفاً غير مرغوب في وجوده- بسلاحه وأهدافه المتناغمة مع المشروع التوسّعي الإيراني-، وهو ليس مرفوضاً كـ "سلطة في غزّة" من جانب إسرائيل وحدها، بل من جانب مجتمع دولي (وعربي) يشترط كي يساهم في إعادة الاعمار أن لا تكون غزّة تحت حكم "حماس". هنا استفاقت الإدارة الأميركية الى ضرورة انعاش السلطة الفلسطينية وإلى كونها الطرف الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لإدارة غزّة بعد الحرب، فأصبحت تطالب بـ "دور حيوي" لها وبضرورة "إصلاحها" وتأهيلها لهذا الدور، وبسبب إلحاح الظروف أرادتها جاهزة وفاعلة فوراً بعدما ساهمت طوال أعوام في الحدّ من قدراتها، بل حمّلتها مسؤولية استقواء "حماس" عليها. وعلى رغم أن واشنطن وعواصم غربية أخرى تتحدّث عن "الدولة الفلسطينية" إلا أنها تشترط أولاً "اصلاح السلطة"، فهل يمكن إصلاحها بضمّ "حماس" والفصائل اليها، وهل يمكن إصلاحها من دون اصلاح السلطة في إسرائيل نفسها، وهل يمكن أن نكون هناك "دولة" مع الاستمرار في التغطية الأميركية والغربية على التوسّع الاستيطاني؟ أسئلة وغيرها تبقى عالقة وتثير الشكوك في ما يُضمر للشعب الفلسطيني.
* ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

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