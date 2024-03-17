Monday, 18 March 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التقاليد الاجتماعية في بعض المجتمعات الآسيوية

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استكمالًا لحديثي السابق حول المحاضرة العلمية التي ألقيتها في [ مركز تعارفوا للإرشاد الأسري] عن الأسرة في بعض المجتمعات الآسيوية الهند والصين واليابان ، وكانت قد قدمت للمحاضرة وأدارت محاور الأسئلة الدكتورة منى الحمود .
وقد تناولت في المحاضرة التحولات التي مرت بها الأسرة في كل من : الهند والصين واليابان ، إذ يوجد تشابه كبير بين تلك المجتمعات وبخاصة وحدة النظام الإجتماعي والذي يستند على تقاليد النظام الأبوي سواء في نطاق الأسرة المشتركة أوالأسرة النووية ، فقد كانت الأسرة المبنية على النظام الأبوي تعكس المطالب المؤسسية للأسرة حيث تعتبر الأسرة المصدر الحقيقي للنظام الاجتماعي في المجتمعات الآسيوية ، وهو موضوع إختلاف واضح جداً بين الثقافتين الآسيوية والغربية ، فهذا الترابط الأسري التي تنظر له المجتمعات الآسيوية أنه أساسياً في نظام الأسرة ،لايحظى بنفس هذه النظرة في المجتمعات الغربية ،بل ينظر له كعبء يحول دون الأستمتاع بالحياة ، حيث يوجد خلاف حاد بين الثقافتين الآسيوية والغربية في كثير من المفاهيم الفاعلة في البناء الإجتماعي [لنأخذ مثلاً شاباً آسيوياً يعيش مع والديه بعد تخرجه من الجامعة في منزل أسرته ، هذا الشاب لايرى أدنى بأساً في ذلك ، بل يشعر بالسعادة والإطمئنان على والديه ، لقربه منهما ، ومعرفته بأحوالهما ، ويشعران هما أيضاً بالإطمئنان عليه وعلى مستقبلهما في أيام الكهولة ، هذا الأمر غير وارد مطلقاً على تفكير الشاب الغربي ، وإذا وجد شاب غربي يعيش مع والديه بعد تخرجه من الجامعة ، فإن هذا يعتبر موقفاً مثيراً للسخرية هذا إن وجد . ]
فالتقاليد العائلية المحافظة راسخة في اوساط المجتمعات الهندية والصينية واليابانية ، وإن كان التطور الإقتصادي والإحتكاك بالغرب ، أثر على العادات الإجتماعية ، فالتحول من الأسر المشتركة ، الى الأسرة الواحدة الصغيرة ومن المجتمع الزراعي ، الى المجتمع الصناعي أثر على النظام العائلي ، حيث شقت بعض العائلات طريقها الى الحياة العصرية.
فإذا ما نظرنا إلى الهيكل العائلي للأسرة الهندية نجد أن العائلة الهندية تقوم على تقاليد نظام الأسرة المشتركة وعادة ما يكون الأب رأس نظام العائلة الهندية المشتركة وإليه تعود جميع قرارات العائلة.
ونتيجة لتفاعل البيئة بالمجتمع في الهند فإن الثقافة الهندية تشجع أن يقيم الأبناء المتزوجون في مقر الأسرة الكبير ،. وهذا الترتيب الاجتماعي له مغزاه في المجتمع الهندي وله آثاره وأسبابه المتعلقة بقيم المجتمع في رعاية المسنين، وفي ترابط الأسرة عمومًا، ومع التسليم بأن المجتمع الهندي يشهد تحولًا تدريجيًا نحو الاستقرار النووي، إلا أن الروابط ما تزال قوية بين الأسرة الجديدة والاسرة الأصل.
ففي دراسة سكانية أجريت عام 1966م قام بها كل من أورنشتاين وميكلين، توصلا إلى أن احجام الأسر الهندية ظلت متماثلة خلال الفترة 1911-1951م ومع التوسع الحضاري والتنمية الاقتصادية شهدت الهند انفصال الأسر المشتركة إلى الأسر النووية، وإن كانت لا زالت الأسرة المشتركة قائمة في بعض أنحاء الهند ويرجع ذلك الى التقاليد الثقافية وميل الشباب في الطبقات الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا إلى البقاء مع أسرهم، إلا أنه مع انتشار التعليم ونمو الاقتصاد بدأ التوجه لصالح الأسرة النووية في إرتفاع .
وتاريخيًا فقد أحدث الاستعمار البريطاني تغييرًا جذريًا في النظام الاجتماعي الهندي حين أذاب الاستعمار النظام الاجتماعي والثقافة الهندية في النظام الاجتماعي والثقافة البريطانية وذلك بعدما قضى على نظام الطبقات الذي كان سائداً في الهند والذي كان يخضع لترتيبات هرمية اجتماعية وعرقية ودينية ويمثل المصدر الاجتماعي لكثير من مفردات السلوك الاجتماعي.
وإن كان لكل مجتمع بشري نظامه الاجتماعي الخاص والذي يختلف باختلاف درجة رقي ذلك المجتمع وتقدمه أو تخلفه فحتى المجتمعات الأوروبية تقوم على نظام طبقي
فانعدام الطبقية في الهند الحديثة يعود في أصوله الأولى للبريطانيين والذين قضوا على السيادة التاريخية لنظام الطبقات والذي هو تقسيم طبقي قضى على نظام العائلة حيث يقوم على التمييز العرقي، هذا كان في شبه القارة الهندية ، أما في الهند الحديثة فقد أصبح كل ذلك من الماضي ، فقد أفسحت التحولات الإقتصادية والحضارية نقلة نوعية في نظام الأسرة ، حيث طرأ على الأسرة الهندية تغيير جوهري ، نجم عنه وعي جديد تخطى جميع الحواجز الطبقية ،فأخذ نظام الطبقات في التداعي ، وحدث تغيير جوهري في التقاليد الأسرية .
وفي الصين جاء في تعاليم كونفوشيوس [ إذا قام البيت على أساس سليم أمن العالم ] كانت تعاليم كونفوشيوس العقيدة الفكرية التي تدور حولها معظم الفلسفات الصينية، والتي كانت لها السيادة العقلية في الصين فلا شيء وجّه تاريخيًا الحياة الإجتماعية في الصين وأثر في مسارها مثل فلسفة كونفوشيوس، فهي العقيدة المفتاح للفكر الصيني، والتي برهنت على قوتها وعبرت عن أسمى ما وصل إليه التصور الفلسفي الإنساني في الصين ؛ وفي نفس الوقت تعد تعاليم كونفوشيوس الفكرة المركزية في تأسيس نظام العائلة الصينية.
فقد اعتبرت فلسفة كونفوشيوس وعبادة الأسلاف الضامنة لدوام تقاليد الأسرة الصينية ووحدة نظامها إلى الأبد ما دام الأبناء يتوارثون عن ابائهم تلك التعاليم.
لقد حافظت عبادة الأسلاف على تسلسل الاسرة جيلًا بعد جيل، وذلك ناتج عن ضرورة حاجه كل أب على الدوام في أن يقرب أبناؤه القرابين له ولأسلافه .
في كتابه قصة الحضارة يقول ول وايريل ديورانت بأن البيت الصيني يقوم على قواعد المجاملة العاطفية كالحب والحنان والرقة واللين والمرونة الإجتماعية والتعاون والتآزر بين أفراد الأسرة مما جعل من البيت الصيني مكانًا طبيعيًا ومستقرًا صالحًا للأسرة، وكانت المرأة تستمتع بكامل حقها وقد جعلت من البيت الصيني مربى للأطفال ومدرسة ومصنعًا للأبناء.
ويعد البيت الصيني مثلًا وقدوةً في طاعة الأبناء لآبائهم وإخلاصهم ووفائهم لهم، وفي احترام الصغار للكبار وعنايتهم عن رضاً وأختيار .
فالصيني رجل مسالم رحيم ومجد ومثابر، بسيط في أسلوب حياته، لا يحب التظاهر والتصنع، فقد أكسبته أخلاقه أدبًا ولباقةً ورقيًا وسهولةً واتزانًا وكرامةً ،وحسن تربية واحترامًا للنفس.
وقد تعلم الصيني فن التآخي والمصالحة، كثير الاستعداد لمساعدة الآخرين وكانت من عادته الصبر على المصاعب ،يتحمل الحرمان والمتاعب، يحزن حزنًا صادقًا وطويلًا على فقدان أقاربه او أصدقائه، مرهف الشعور بالجمال والفن يحب الزخارف والنقوش الملونة وينعم بأرقى أنواع الفن .
فاليوم تمثل الأسرة الصينية أرقى المدنيات وأنضج الثقافات التي شهدتها آسيا.
وتعتبر الأسرة الصينية تقليد قديم وعريق في الثقافة الصينية ولها تأثيرها القوي في النظام الاجتماعي ؛ وتعد الأسرة حجر الزاوية في الثقافة الصينية فهي متجذره بعمق في النظام الإجتماعي وتؤثر على كل شيء من التقاليد والعادات الاجتماعية الى العلاقات الشخصية.
ويُنظر إلى وحدة الأسرة على أنها صورة مصغرة للمجتمع، هذا الشعور بوحدة الأسرة قوي بشكل خاص في المناطق الريفية حيث غالبًا ما تكون الأسرة مركز المجتمع وتلعب دورًا مهمًا في دعم أفراده.
جانب آخر مهم للأسرة في الثقافة الصينية هو التركيز على رعاية الأبناء لوالديهم ويعتبر هذا المفهوم احد اهم قيم كونفوشيوس ، وهو متأصل بعمق في المجتمع الصيني ، حيث تضم الأسرة الصينية التقليدية أعضاء ينتمون إلى جيل الآباء والأبناء على الأقل، بل إن وجود ثلاثة أو أربعة أجيال تحت سقف واحد كان ظاهرة مألوفة، غير أنه ومع تقدم المجتمع تغير حجم وتركيب الأسرة الصينية، التي باتت تتجه نحو صغر الحجم .
فمنذ انتهاج الصين سياسة الإصلاح والانفتاح إتحهت العائلة الصينية التقليدية في شكل تدريجي إلى التحول إلى نموذج العائلة الصغيرة .
فمع أواخر ثمانينيات القرن الماضي تزايد تقلص حجم الأسرة الصينية رغم بقاء الشكل الجوهري للأسرة المكونة من الوالدين والاولاد بنسبة كبيرة.
فعلى الرغم من أن الثقافة الصينية قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة فإنها لا تزال تحتفظ بالتقاليد العائلية.
وفي اليابان يطلق على الأسرة اسم [كازوكو] باليابانية وتتألف في الأصل من الزوجين ونظام البيت الأسري متعدد الأجيال تحت السلطة الأسرية لرب الاسرة والتي يضم ثلاثة أجيال.
ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أنشأ التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية نظامًا جديدًا للأسرة اليابانية يقوم على أساس المساواة في حقوق النساء والمساواة في الميراث لجميع الأبناء وحرية اختيار الشريك فأصبحت معظم الزواجات في اليابان تقوم على أساس الإعجاب المشترك وليست بترتيب الوالدين.
ويشير الدكتور محمد الأمين البشرى إلى أنه يغلب على المجتمع الياباني الطابع الأسري، القائم على الترابط والتواصل بين أفراد الأسرة التي يقودها كبير العائلة ، حيث يميل اليابانيون نحو المحافظة على الروابط الأسرية ، ويهتمون برعاية كبار السن وخاصة الوالدين. ومع تطور الحياة الحضرية التي عمت اليابان ، أصبح النزوح إلى المدن والانتقال بين المحافظات من المقتضيات المعيشية التي باعدت بين أفراد الأسرة.
لذا أصبحت الأعياد والعطلات الرسمية هي الفرصة التي تجمع جميع أفراد الأسرة في اليابان .
ومع التحولات الاجتماعية وانعكاسات نمط الحياة الغربية بدأت ظاهرة الأسرة الكبيرة تتراجع فوفقاً لإحصاءات عام 1999 فقد بلغ عدد الأسر اليابانية (44.9) مليونًا بزيادة قدرها (6.8%) عن عام 1994. وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة (2.82) ، مما يعني تحول الأسر الكبيرة إلى أسر صغيرة.
وينص الدستور الياباني في المادة [14] على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتلعب الأسرة دورًا مهمًا في الحياة اليابانية، حيث يتم التركيز بشكل كبير على العائلة والروابط الاجتماعية في الثقافة اليابانية. وتعتبر العائلة هي المركز المحوري للحياة اليومية و الدعم الاجتماعي، وتتمتع بسلطة كبيرة في الأحكام الخاصة والقرارات لأفراد العائلة. ويتم تعزيز الوحدة والتعاون والاحترام في الأسرة اليابانية، حيث تكون المساعدة والتحمل والتضحية من أهم القيم العائلية كما يستمر الارتباط بين أفراد العائلة على مر الأجيال، حيث يتم إجراء الاحتفالات والمناسبات العائلية الهامة لتعزيز التواصل والتفاعل بين أعضاء العائلة.

MENAFN17032024000089011017ID1107988254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث