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الإقبال على المسواك يرفع الأسعار

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال الشهر المبارك اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه بقوله: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)).
ويقتني أغلب المتسوقين السواك الذي يستخرج من جذور أشجار ((الأراك)) وهي شجرة دائمة الخضرة، وكثيفة الأوراق والأغصان، ولها رائحة زكية، وتنتشر بشكل كثيف في أغلب أودية تهامة بجنوب المملكة، حيت يُستخرج من ((الأراك)) بعناية للحفاظ على الشجرة، ويُغسل جيداً ويُجفف بعد ذلك، قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال بعد قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه.
وتشهد أسعار المساويك خلال شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا، حيث ترتفع ربطة السواك من 80 ريالاً في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريالًا للنوعيات الممتازة من سواك الأراك، أما المساويك الصغيرة والمتوسطة فتتراوح أسعارها بين ريالين إلى 5 ريالات، والأعواد الطويلة من 8 ريالات إلى 15 ريالاً.

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