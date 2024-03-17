الإقبال على المسواك يرفع الأسعار

(MENAFN
- Al Watan) يتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال الشهر المبارك اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه بقوله: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)).
ويقتني أغلب المتسوقين السواك الذي يستخرج من جذور أشجار ((الأراك)) وهي شجرة دائمة الخضرة، وكثيفة الأوراق والأغصان، ولها رائحة زكية، وتنتشر بشكل كثيف في أغلب أودية تهامة بجنوب المملكة، حيت يُستخرج من ((الأراك)) بعناية للحفاظ على الشجرة، ويُغسل جيداً ويُجفف بعد ذلك، قبل أن يصبح جاهزاً للاستعمال بعد قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه.
وتشهد أسعار المساويك خلال شهر رمضان ارتفاعًا ملحوظًا وإقبالًا متزايدًا، حيث ترتفع ربطة السواك من 80 ريالاً في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريالًا للنوعيات الممتازة من سواك الأراك، أما المساويك الصغيرة والمتوسطة فتتراوح أسعارها بين ريالين إلى 5 ريالات، والأعواد الطويلة من 8 ريالات إلى 15 ريالاً.
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