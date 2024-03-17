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دليل إرشادي لمتعهدي الإعاشة

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الدليل الإرشادي لأمانة العاصمة المقدسة عدد من الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها من قبل متعهدي خدمات الإعاشة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان.
موقع التحضير
اشترط الدليل أن تكون سيارات نقل حبوب الطحين مغطاة ومعزولة عن الشمس ونظيفة ومجهزة لمثل هذه المواد، وكذلك سيارات الأغذية المبردة فيجب أن تكون مجهزة بجهاز تبريد مع قياس إلكتروني وبدرجات حرارة مناسبة، فيما تكون سيارات نقل المواد المجمدة مزودة بأجهزة التجميد، وتزويد سيارات الأغذية الساخنة بمصادر الطاقة المطلوبة، إضافة لتزويد سيارات نقل المخبوزات والمعجنات بأجهزة تكييف وقارئ رقمي لقراءة درجات الحرارة، مع ضرورة أن تكون جميع وسائل نقل المواد الغذائية نظيفة ومجهزة وتتوفر بها جميع المواصفات الفنية، والتقنيات المطلوبة في مثل هذه الأنشطة، مع تزويدها بأنظمة تتبع لتحديد مواقعها وكتابة جميع بيانات موقع التحضير على جانبي السيارة من الخارج، التي تشمل الاسم التجاري للموقع وعنوانه ورقم التواصل، مع ضرورة حمل الأوراق النظامية والرخص لإبرازها عند الحاجة.
مواصفات معتمدة
أوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن اشتراطات ومواصفات وسائل نقل المواد الغذائية، تضمنت العديد من الاشتراطات لضمان نقل المواد بطرق صحية وآمنة ووصولها إلى المستهلك بحالة سليمة وجيدة، سواءً المواد المجمدة أو الباردة أو الحارة أو الجافة، حيث يجب استيفاء الاشتراطات الخاصة بوسائل نقل المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء لوسائل النقل، مع توفير جميع المواصفات المطلوبة حسب نوعية الغذاء. وأكدت الأمانة أن الدليل الإرشادي لمتعهدي خدمات الإعاشة سوف يسهم في تفعيل وتعزيز هذا القطاع على مدار العام وفي موسمي العمرة والحج، وذلك من خلال تقديم الاستشارات العلمية والعملية، وتحديد المهام والمسئوليات والاشتراطات التي تسهم في تحسين جودة ونوعية الغذاء المقدم من قبل متعهدي الإعاشة.

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