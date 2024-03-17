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تعليم الرياض يطلق حملة لتعزيز الانضباط المدرسي

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حملة توعوية لتعزيز الانضباط المدرسي تحت شعار ((#لانضباطك_أثر)) لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الانضباط والتعريف بأنظمة وقواعد السلوك والمواظبة، وبيان أهمية الانضباط في غرس القيم وترسيخ السلوك الإيجابي في شخصية الطالب، وتوعية الأسر بأهمية الانضباط المدرسي وأثره في تنمية مهارات الأبناء وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
ولفت ((الثميري)) إلى أن الحملة التوعوية التي تستمر طوال الفصل الثالث من العام الحالي 1445هــ تركز على فترات الدراسة في رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام ومنسوبي الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.
وأشار إلى أن الحملة تعمل على تعزيز على الانضباط المدرسي في الميدان التعليمي من خلال بث رسائلها الاتصالية عبر العديد من المنتجات الإعلامية المتنوعة في مختلف المنصات الإعلامية المعتمدة.
ونوه الثميري إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة في رفع مستوى الانضباط المدرسي، ودور الأسرة الإيجابي والمؤثر في تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضوري.

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