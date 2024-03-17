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جامعة نايف تفتح القبول للدكتوراه والماجستير والدبلوم

3/17/2024 10:42:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2024م (1445هـ)، بدءًا من تاريخ 17 مارس 2024م حتى 14 أبريل 2024م لبرنامج الدكتوراه، بينما يستمر التقديم متاحًا لبقية البرامج حتى تاريخ 11 يوليو 2024م في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.
وتشمل برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، الدكتوراه في القانون الجنائي، وبرامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأمني، وماجستير الجرائم الاقتصادية، وماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير إنفاذ القانون، وماجستير علوم الأدلة الجنائية (مسار الكيمياء الجنائية والسموم، ومسار الوراثة الجنائية) والأحياء الجزيئية، وماجستير الآداب في علم الجريمة، وماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي (مسار الشبكات/ مسار الأجهزة المحمولة)، وماجستير الأمن الوطني، إضافة إلى برامج الدبلوم العالي في ‏‏‏‏‏‏‏ حوكمة وأمن الحدود،‏ والدبلوم العالي في إستراتيجيات مكافحة المخدرات،‏‏‏‏‏‏‏‏ والدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، والدبلوم العالي في الأمن الوطني.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس أن الجامعة تسعى لتقديم برامج دراسات عليا نوعية، متخصصة في المجالات الأمنية ذات الأولوية في إطار الأمن بمفهومه الشامل، حيث تم تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين.
وأكد ((الريس)) أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية فإن جميع برامجها الأكاديمية المتاحة للقبول 2024م مصنفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، كما أن برامج الأدلة الجنائية مصنفة مهنيًّا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يتيح لخريجي الجامعة من دولة المقر والدول العربية معادلة شهادات تخرجهم واعتمادها عربيًا ودوليًا. مضيفًا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجال الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي موائمة لسايبر التعليم- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدولة المقر.
واختتم ((الريس)) تصريحه بالتأكيد أن كل ما حققته الجامعة في مجالات اختصاصها جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من القيادة في دولة المقر بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، والدعم والاهتمام والرعاية من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة ووزراء الداخلية العرب، كما أن الجامعة حريصة على استثمار علاقاتها العربية الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية الدولية في تطوير برامجها بما ينعكس إيجابًا على جهودها الهادفة إلى تحقيق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وترسيخ أمن مجتمعاتنا العربية والمجتمع الدولي.
ويمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا استكمال نموذج القبول إلكترونيًّا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط التالي:

MENAFN17032024000089011017ID1107988250

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