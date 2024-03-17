جدة أولا في العيادات الخاصة

(MENAFN
- Al Watan) سيطرت جدة على عيادات الأطباء الخاصة، وفاقت عيادات 11 منطقة أخرى، في وقت سجلت 8 مناطق ممثلة في: جازان، وتبوك، وبيشة، وعسير، وحفر الباطن، والقصيم، والطائف، والأحساء أقل المناطق عيادات خاصة بعيادة وحيدة لكل منهم، وتصدرت عيادات أخرى العيادات الخاصة بـ29%.
63 عيادة
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، العيادات الخاصة للأطباء بالمناطق، حيث بلغ إجمالي عيادات الأطباء الخاصة 63 عيادة خاصة بالمناطق تشمل 14 تخصصا طبيا، وتصدرت عيادات أخرى التخصصات الطبية، بإجمالي 18 عيادة للأطباء بـ29%، وحلت عيادات طب الأسنان ثانيا، بإجمالي 10 عيادات بـ16%، وتساوت عيادتا النساء والولادة والعيون ثالثا، بإجمالي 6 عيادات خاصة لكل منهما بـ10%، وعيادات الباطنية ونفسية وعصبية، وجلدية وتناسلية رابعا، بإجمالي 5 عيادات خاصة لكل منهما بـ8%، وعيادة الأطفال خامسا، بإجمالي 4 عيادات خاصة بـ6%، وحصدت عيادات قلب وصدر، وأنف وأذن وحنجرة ((صفر)) عيادات خاصة للأطباء، مقابل عيادة وحيدة للجراحة العامة وجراحة العظام، وعيادتين للمسالك البولية، وطب عام.
الأكثر عيادات
استحوذت جدة على النصيب الأكبر من عيادات الأطباء الخاصة بمناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي العيادات الخاصة 23 عيادة بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 19 عيادة خاصة بـ30%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 6 عيادات خاصة بـ10%، والشرقية رابعا، بإجمالي 5 عيادات خاصة بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي عيادتين خاصتين بـ3%.
63 عيادة خاصة للأطباء
14 تخصصا طبيا للعيادات
%37 من العيادات بجدة
8 مناطق الأقل في العيادات الخاصة
تخصصات أخرى الأكثر عيادات
أكثر المناطق عيادات خاصة:
جدة: 37%
الرياض: 30%
مكة المكرمة: 10%
الشرقية: 8%
المدينة المنورة: 3%
أكثر تخصصات العيادات الخاصة:
أخرى: 29%
طب أسنان: 16%
نساء وولادة: 10%
عيون: 10%
باطنية: 8%
نفسية وعصبية: 8%
جلدية وتناسلية: 8%
أطفال: 6%
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