Monday, 18 March 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جدة أولا في العيادات الخاصة

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت جدة على عيادات الأطباء الخاصة، وفاقت عيادات 11 منطقة أخرى، في وقت سجلت 8 مناطق ممثلة في: جازان، وتبوك، وبيشة، وعسير، وحفر الباطن، والقصيم، والطائف، والأحساء أقل المناطق عيادات خاصة بعيادة وحيدة لكل منهم، وتصدرت عيادات أخرى العيادات الخاصة بـ29%.
63 عيادة
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، العيادات الخاصة للأطباء بالمناطق، حيث بلغ إجمالي عيادات الأطباء الخاصة 63 عيادة خاصة بالمناطق تشمل 14 تخصصا طبيا، وتصدرت عيادات أخرى التخصصات الطبية، بإجمالي 18 عيادة للأطباء بـ29%، وحلت عيادات طب الأسنان ثانيا، بإجمالي 10 عيادات بـ16%، وتساوت عيادتا النساء والولادة والعيون ثالثا، بإجمالي 6 عيادات خاصة لكل منهما بـ10%، وعيادات الباطنية ونفسية وعصبية، وجلدية وتناسلية رابعا، بإجمالي 5 عيادات خاصة لكل منهما بـ8%، وعيادة الأطفال خامسا، بإجمالي 4 عيادات خاصة بـ6%، وحصدت عيادات قلب وصدر، وأنف وأذن وحنجرة ((صفر)) عيادات خاصة للأطباء، مقابل عيادة وحيدة للجراحة العامة وجراحة العظام، وعيادتين للمسالك البولية، وطب عام.
الأكثر عيادات
استحوذت جدة على النصيب الأكبر من عيادات الأطباء الخاصة بمناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي العيادات الخاصة 23 عيادة بـ37%، وحلت الرياض ثانيا، بإجمالي 19 عيادة خاصة بـ30%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 6 عيادات خاصة بـ10%، والشرقية رابعا، بإجمالي 5 عيادات خاصة بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي عيادتين خاصتين بـ3%.
63 عيادة خاصة للأطباء
14 تخصصا طبيا للعيادات
%37 من العيادات بجدة
8 مناطق الأقل في العيادات الخاصة
تخصصات أخرى الأكثر عيادات
أكثر المناطق عيادات خاصة:
جدة: 37%
الرياض: 30%
مكة المكرمة: 10%
الشرقية: 8%
المدينة المنورة: 3%
أكثر تخصصات العيادات الخاصة:
أخرى: 29%
طب أسنان: 16%
نساء وولادة: 10%
عيون: 10%
باطنية: 8%
نفسية وعصبية: 8%
جلدية وتناسلية: 8%
أطفال: 6%

MENAFN17032024000089011017ID1107988249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث