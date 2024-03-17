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قمتان حاسمتان في جدة

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد منافسات الجولة الـ21 لدوري الممتاز لكرة السلة، التي تقام اليوم، صراعًا قويًا على حسم لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة إذ تتنافس 4 أندية لتحقيق اللقب، وهي: الهلال، الاتحاد، والنصر، والأهلي، في الجولة قبل الأخيرة، وتعد مواجهات اليوم مفصلية لتحديد البطل أو اللجوء إلى مبارة فاصلة، ففي حالة تعادل 3 أو 4 أندية في النقاط يتم النظر إلى المواجهات المباشرة بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات المباشرة يتم النظر في التهديف النقطي له وما عليه، بينما في حالة تساوى فريقان في النقاط، يقام لقاء فاصل لتحديد بطل الدوري. وتقام مواجهتا الحسم في جدة، إذ يتقابل الاتحاد الثاني برصيد 37 نقطة، والنصر الثالث بـ36 نقطة، وفوز الاتحاد يضعه قريبًا من تحقيق اللقب خاصة في حالة خسارة الهلال أمام الأهلي، وخسارته تضعه في حسابات أخرى، وانتظار ما تسفر عنه نتيجة المواجهة الثانية، بينما فوز النصر يضعه مجددًا في دائرة المنافسة على اللقب، بينما الخسارة تضعف حظوظه.
وفي اللقاء الثاني يتقابل الأهلي والهلال، واللقاء لا يقل أهمية عن الأول، فالأهلي الرابع يملك 36 نقطة، بينما الهلال الأول جمع 37 نقطة، وفوز الأهلي يرفع رصيده النقطي 38 نقطة، ويتساوى مع الهلال في الرصيد، بينما خسارته تضعه بعيدًا عن المنافسة، وفوز الهلال يضعه قريبًا من تحقيق اللقب، خاصة في حالة خسارة الاتحاد.

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