قمتان حاسمتان في جدة

(MENAFN
- Al Watan) تشهد منافسات الجولة الـ21 لدوري الممتاز لكرة السلة، التي تقام اليوم، صراعًا قويًا على حسم لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة إذ تتنافس 4 أندية لتحقيق اللقب، وهي: الهلال، الاتحاد، والنصر، والأهلي، في الجولة قبل الأخيرة، وتعد مواجهات اليوم مفصلية لتحديد البطل أو اللجوء إلى مبارة فاصلة، ففي حالة تعادل 3 أو 4 أندية في النقاط يتم النظر إلى المواجهات المباشرة بينهما، وفي حالة التعادل في المواجهات المباشرة يتم النظر في التهديف النقطي له وما عليه، بينما في حالة تساوى فريقان في النقاط، يقام لقاء فاصل لتحديد بطل الدوري. وتقام مواجهتا الحسم في جدة، إذ يتقابل الاتحاد الثاني برصيد 37 نقطة، والنصر الثالث بـ36 نقطة، وفوز الاتحاد يضعه قريبًا من تحقيق اللقب خاصة في حالة خسارة الهلال أمام الأهلي، وخسارته تضعه في حسابات أخرى، وانتظار ما تسفر عنه نتيجة المواجهة الثانية، بينما فوز النصر يضعه مجددًا في دائرة المنافسة على اللقب، بينما الخسارة تضعف حظوظه.
وفي اللقاء الثاني يتقابل الأهلي والهلال، واللقاء لا يقل أهمية عن الأول، فالأهلي الرابع يملك 36 نقطة، بينما الهلال الأول جمع 37 نقطة، وفوز الأهلي يرفع رصيده النقطي 38 نقطة، ويتساوى مع الهلال في الرصيد، بينما خسارته تضعه بعيدًا عن المنافسة، وفوز الهلال يضعه قريبًا من تحقيق اللقب، خاصة في حالة خسارة الاتحاد.
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