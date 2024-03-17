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تدريبات خاصة للنصراويين

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، منح سلطان الغنام، وأندرسون تاليسكا، ووليد عبد الله، وعبد الإله العمري، إجازة لمدة يومين، على أن يعود الرباعي لمواصلة برنامجهم العلاجي.
وطالب كاسترو، بقية اللاعبين، بأهمية أداء تدريبات بدنية انفرادية داخل منازلهم بشكل يومي لا تقل عن 30 دقيقة طوال الأيام الخمسة الخاصة بالإجازة، والتي منحها للفريق.

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