تدريبات خاصة للنصراويين
التاريخ
3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) قرر مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، منح سلطان الغنام، وأندرسون تاليسكا، ووليد عبد الله، وعبد الإله العمري، إجازة لمدة يومين، على أن يعود الرباعي لمواصلة برنامجهم العلاجي.
وطالب كاسترو، بقية اللاعبين، بأهمية أداء تدريبات بدنية انفرادية داخل منازلهم بشكل يومي لا تقل عن 30 دقيقة طوال الأيام الخمسة الخاصة بالإجازة، والتي منحها للفريق.
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