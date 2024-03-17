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الأهلي يبث الأمل بعودة فيجا

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الأهلي آخر تطورات حالة لاعبه المصاب، الإسباني جابري فيجا، وموقفه من إجراء عملية جراحية.
وبين الجهاز الطبي في النادي أن فيجا، خضع لمراجعة من أخصائيين في الكاحل، الذي اتخذ القرار بعلاج الإصابة التي تعرض لها اللاعب، من خلال علاج تأهيلي، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها عدم حاجته لأي تدخل جراحي على مستوى إصابته بعد تجديد بروتوكول علاج غير جراحي.
وأكد النادي أن اللاعب الإسباني سيخضع لبرنامج تأهيلي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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