الأهلي يبث الأمل بعودة فيجا

(MENAFN
- Al Watan) كشف الأهلي آخر تطورات حالة لاعبه المصاب، الإسباني جابري فيجا، وموقفه من إجراء عملية جراحية.
وبين الجهاز الطبي في النادي أن فيجا، خضع لمراجعة من أخصائيين في الكاحل، الذي اتخذ القرار بعلاج الإصابة التي تعرض لها اللاعب، من خلال علاج تأهيلي، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرها عدم حاجته لأي تدخل جراحي على مستوى إصابته بعد تجديد بروتوكول علاج غير جراحي.
وأكد النادي أن اللاعب الإسباني سيخضع لبرنامج تأهيلي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
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