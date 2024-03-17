عقدة الملعب الجديد تطارد النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) تكبد الفتح خسارة رابعة على ملعبه الجديد، بعدما سقط أمام الاتحاد 2/ 4، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وفشل النموذجي في تحقيق أي انتصار على الملعب الجديد، حيث خاض 7 مباريات، خسر 4 منها وتعادل في 3 مباريات.
وكان الفتح استهل مبارياته على الملعب الجديد في الجولة الـ14 للدوري، وخسر حينها أمام الفيحاء، وسقط في الجولة التي تليها أمام الطائي، وفي الجولة الـ17 استضاف الشباب، واكتفى بالتعادل، واستمرت معاناة النموذجي على ملعبه، عندما تعادل سلبيًا مع الأخدود في الجولة الـ19.وأخفق الفتح في تحقيق أول انتصاراته في معقله، عندما تعادل مع ضمك في الجولة الـ21، وفي الجولة الماضية، تكبد خسارة جديدة أمام الخليج 1/ 2. وتواصلت لعنة الملعب الجديد، بتلقي النموذجي الخسارة الرابعة على أرضه أمام الاتحاد.
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