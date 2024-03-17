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عقدة الملعب الجديد تطارد النموذجي

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تكبد الفتح خسارة رابعة على ملعبه الجديد، بعدما سقط أمام الاتحاد 2/ 4، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وفشل النموذجي في تحقيق أي انتصار على الملعب الجديد، حيث خاض 7 مباريات، خسر 4 منها وتعادل في 3 مباريات.
وكان الفتح استهل مبارياته على الملعب الجديد في الجولة الـ14 للدوري، وخسر حينها أمام الفيحاء، وسقط في الجولة التي تليها أمام الطائي، وفي الجولة الـ17 استضاف الشباب، واكتفى بالتعادل، واستمرت معاناة النموذجي على ملعبه، عندما تعادل سلبيًا مع الأخدود في الجولة الـ19.وأخفق الفتح في تحقيق أول انتصاراته في معقله، عندما تعادل مع ضمك في الجولة الـ21، وفي الجولة الماضية، تكبد خسارة جديدة أمام الخليج 1/ 2. وتواصلت لعنة الملعب الجديد، بتلقي النموذجي الخسارة الرابعة على أرضه أمام الاتحاد.

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