الزعيم يتجاوز محصلة العالمي

(MENAFN
- Al Watan) تخطى الهلال حصيلة جاره النصر في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين كاملًا رغم خوضه 24 مباراة فقط من الموسم الجاري، ووصل الهلال للنقطة 68 في صدارة الدوري بنهاية الجولة الـ24 من المسابقة، إذ حقق 22 انتصارا وتعادلين، دون أن يخسر أي مباراة حتى الآن. ويتقدم الزعيم على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة كاملة قبل 10 جولات على نهاية الموسم الجاري. من جهة أخرى بينت مصادر أن إدارة الهلال طلبت تعديل مواعيد عدد من مباريات الزعيم في الدوري، نظرا لتعارضها مع مواجهات دوري أبطال آسيا.
تفوق الزعيم
تفوق الهلال على إجمالي ما حققه النصر الموسم الماضي ((67 نقطة))، حينما أنهى الموسم في المركز الثاني، خلف البطل الاتحاد ((72 نقطة)). وخاض النصر 30 مباراة الموسم الماضي كون المسابقة أقيمت بمشاركة 16 ناديًا فقط، حيث فاز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، لكنه خسر في 3 مناسبات. وفي حال فاز الهلال على الشباب والأخدود في الجولتين الـ25 و الـ26 على الترتيب، فإنه سيتخطى حصيلة الاتحاد بطل الموسم الماضي، قبل 8 مباريات على نهاية الموسم الجاري.
مطالبات بالتأجيل
طلبت إدارة الهلال من إدارة المسابقات في رابطة المحترفين، تأجيل عدة مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، نظرا لتعارضها مع مواجهات دوري أبطال آسيا. ومن المفترض أن يعود الهلال من فترة التوقف الدولي بمواجهة الشباب ضمن الجولة الـ25 لدوري روشن في الـ30 من مارس الجاري، ثم يلاقي الأخدود في الـ2 من أبريل المقبل، والخليج في الـ5 من نفس الشهر. وينتظر الهلال مواجهة جماهيرية أمام النصر في نصف نهائي السوبر السعودي في الـ8 من أبريل المقبل، وفي حالة العبور سيخوض مباراة النهائي في الـ12منه، ويأتي الاستحقاق القاري بمواجهة العين في ذهاب نصف النهائي في الـ16 من أبريل، ثم يواجه الأهلي في الـ19 منه في قمة الجولة الـ26 من الدوري. ويستقبل الهلال العين في الإياب في الـ23 من أبريل، ثم يلتقي الفتح في الدوري في الـ26 من أبريل.
-68 نقطة حصدها الزعيم خلال 24 جولة
-67 نقطة محصلة وصافة النصر الموسم الماضي
-6 نقاط للأزرق تكسر رقم الاتحاد الموسم الماضي
-إدارة الهلال تطالب بتعديل مواعيد عدة مباريات
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