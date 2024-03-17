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الزعيم يتجاوز محصلة العالمي

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطى الهلال حصيلة جاره النصر في الموسم الماضي من دوري روشن السعودي للمحترفين كاملًا رغم خوضه 24 مباراة فقط من الموسم الجاري، ووصل الهلال للنقطة 68 في صدارة الدوري بنهاية الجولة الـ24 من المسابقة، إذ حقق 22 انتصارا وتعادلين، دون أن يخسر أي مباراة حتى الآن. ويتقدم الزعيم على النصر صاحب المركز الثاني بفارق 12 نقطة كاملة قبل 10 جولات على نهاية الموسم الجاري. من جهة أخرى بينت مصادر أن إدارة الهلال طلبت تعديل مواعيد عدد من مباريات الزعيم في الدوري، نظرا لتعارضها مع مواجهات دوري أبطال آسيا.
تفوق الزعيم
تفوق الهلال على إجمالي ما حققه النصر الموسم الماضي ((67 نقطة))، حينما أنهى الموسم في المركز الثاني، خلف البطل الاتحاد ((72 نقطة)). وخاض النصر 30 مباراة الموسم الماضي كون المسابقة أقيمت بمشاركة 16 ناديًا فقط، حيث فاز 20 مرة، وتعادل 7 مرات، لكنه خسر في 3 مناسبات. وفي حال فاز الهلال على الشباب والأخدود في الجولتين الـ25 و الـ26 على الترتيب، فإنه سيتخطى حصيلة الاتحاد بطل الموسم الماضي، قبل 8 مباريات على نهاية الموسم الجاري.
مطالبات بالتأجيل
طلبت إدارة الهلال من إدارة المسابقات في رابطة المحترفين، تأجيل عدة مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، نظرا لتعارضها مع مواجهات دوري أبطال آسيا. ومن المفترض أن يعود الهلال من فترة التوقف الدولي بمواجهة الشباب ضمن الجولة الـ25 لدوري روشن في الـ30 من مارس الجاري، ثم يلاقي الأخدود في الـ2 من أبريل المقبل، والخليج في الـ5 من نفس الشهر. وينتظر الهلال مواجهة جماهيرية أمام النصر في نصف نهائي السوبر السعودي في الـ8 من أبريل المقبل، وفي حالة العبور سيخوض مباراة النهائي في الـ12منه، ويأتي الاستحقاق القاري بمواجهة العين في ذهاب نصف النهائي في الـ16 من أبريل، ثم يواجه الأهلي في الـ19 منه في قمة الجولة الـ26 من الدوري. ويستقبل الهلال العين في الإياب في الـ23 من أبريل، ثم يلتقي الفتح في الدوري في الـ26 من أبريل.
-68 نقطة حصدها الزعيم خلال 24 جولة
-67 نقطة محصلة وصافة النصر الموسم الماضي
-6 نقاط للأزرق تكسر رقم الاتحاد الموسم الماضي
-إدارة الهلال تطالب بتعديل مواعيد عدة مباريات

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