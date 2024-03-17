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السعودية ترحب باعتماد قرار أممي يكافح كراهية الإسلام

3/17/2024 10:42:42 PM
(MENAFN- Al Watan) رَحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام، وتعيين مبعوثٍ خاصٍّ للأمم المتحدة مَعنِيٍّ بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، وعدّت الجمعية ذلك خطوة مهمة لنبذ خطاب العنصرية، والتعصب، والتطرف، والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين.
وأكد رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أهمية هذا القرار الذي سيسهم في تعزيز التسامح والتعايش السلمي والاندماج والمشاركة المجتمعية والحد من التوترات والصراعات الدينية والعنف المرتبط بها، مما يؤثر إيجابياً على السلام العالمي ويدعم بناء جسور الحوار والتفاهم الذي يسهم في تحقيق سلام أكثر استدامة في المجتمع الدولي.
ونوّهت الجمعية بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، وحث الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فـي ذلك التدابير التشريعية والسياساتية، لمكافحـة التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والتحريض على العنف ضد المسلمين.
وثمّن رئيس الجمعية دعم المملكة الدائم للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة، وتبنيها لقيم التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والأديان المختلفة، والذي كان له بالغ الأثر في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب المختلفة، وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح والاعتدال.

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