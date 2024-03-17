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مسيرات أوكرانية بعيدة المدى لتعطيل الانتخابات الروسية

3/17/2024 10:42:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية المقررة لتمديد حكم الرئيس فلاديمير بوتين لست سنوات أخرى، شنت أوكرانيا موجة جديدة واسعة النطاق من الهجمات بطائرات بدون طيار على روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 35 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها أربع في منطقة موسكو. وأسقطت أكثر من 100 طائرة بدون طيار وصاروخ أوكراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
صناديق الاقتراع
وبينما ذهب الروس إلى صناديق الاقتراع، كان الهجوم الأوكراني الكبير بطائرات بدون طيار عبر روسيا بمثابة تذكير بالتحديات التي يواجهها الكرملين.
وقال حاكم منطقة بيلغورود القريبة من أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجمات.
ويتم التصويت في مراكز الاقتراع عبر المناطق الزمنية الـ 11 في البلاد الشاسعة، وفي المناطق التي تم ضمها بشكل غير قانوني في أوكرانيا، وعلى الإنترنت.
وبالرغم من الضوابط المشددة، تم الإبلاغ عن عشرات من حالات التخريب في مراكز الاقتراع خلال فترة التصويت.
وتم القبض على عدة أشخاص، بما في ذلك في موسكو وسانت بطرسبرج، بعد أن حاولوا إشعال الحرائق أو تفجير المتفجرات في مراكز الاقتراع، بينما تم اعتقال آخرين لإلقاء مطهرات خضراء أو حبر في صناديق الاقتراع.
ودعا ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه بوتين، إلى تشديد العقوبة على أولئك الذين يخربون مراكز الاقتراع، قائلًا إنهم يجب أن يواجهوا اتهامات بالخيانة.
وقال ستانيسلاف أندريشوك، الرئيس المشارك لمنظمة جولوس المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن الضغط على الناخبين من جانب سلطات إنفاذ القانون وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
بلا إصابات
وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن طائرة مسيرة خامسة، بالقرب من مطار دوموديدوفو بالعاصمة، أسقطت ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. وبحسب وزارة الدفاع، تم إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة كالوغا، جنوب العاصمة الروسية، وأربع في منطقة ياروسلافل، شمال شرق موسكو. وكانت الهجمات على منطقة ياروسلافل، التي تقع على بعد حوالي 800 كيلومتر (500 ميل) من الحدود الأوكرانية، من بين أبعد الهجمات التي شنتها أوكرانيا حتى الآن. وبينت وزارة الدفاع إنه تم إسقاط المزيد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف المتاخمة لأوكرانيا ومنطقة كراسنودار الجنوبية.
وأشار الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف إلى إن قصف بيلغورود أدى إلى مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وإصابة والدها، بينما أدى هجوم ثان في وقت لاحق من اليوم إلى مقتل رجل آخر وإصابة 11 آخرين.
اندلاع حريق
وذكرت السلطات أيضًا إن طائرة بدون طيار سقطت على مصفاة في منطقة كراسنودار، مما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده بعد ساعات قليلة. وقال مسؤولون إن أحد العاملين في المصفاة توفي إثر أزمة قلبية. وكانت المصافي ومحطات النفط أهدافا رئيسية لهجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الغارات بطائرات بدون طيار أوكرانية وهجمات أخرى وصفها بوتين بأنها محاولة من جانب أوكرانيا لتخويف السكان وعرقلة الانتخابات الرئاسية الروسية.
وتعهد بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن بأن ((ضربات العدو هذه لم ولن تترك دون عقاب)). ((أنا متأكد من أن شعبنا، شعب روسيا، سوف يستجيب لذلك بتماسك أكبر)).
14 طائرة
وضرب صاروخان باليستيان روسيان مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل، حسبما كتب حاكم المنطقة فيتالي كيم على تطبيق المراسلة Telegram.
ولين الجيش الأوكراني أيضًا إنه تم إسقاط 14 طائرة روسية بدون طيار فوق منطقة أوديسا، في أعقاب هجوم صاروخي باليستي روسي على المدينة الساحلية الجنوبية يوم الجمعة أدى إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل.

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