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واشنطن قلقة من تسرب البيانات للصين عبر Tiktok

3/17/2024 10:42:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم تقرير حديث بعض الأخطار التي تواجهها الولايات المتحدة من استخدام TikTok، والتي تهدد الأمن القومي، وبين الحلول التي يمكن أن تسهم في الردع، حيث سلط التشريع الأخير في مجلس النواب، الضوء على مناقشة أخطار الأمن القومي الناجمة عن استخدام TikTok وقد حدد ثلاثة مصادر محتملة للخطر.
يعد الثالث الأخطر بينهم وهو أن تنزيل TikTok طوعًا على الهواتف أو الأجهزة يسمح بحقن البرامج الضارة من قبل الصين.
تثبيت وتحديث
ويفسر تقرير قام به جيمس أ. لويس، نائب أول للرئيس ومدير برنامج التقنيات الإستراتيجية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن.
أحد مجالات الأخطار الحقيقية وهو تثبيت وتحديث تطبيق TikTok. ففي الواقع، يقوم مستخدمو TikTok طوعًا بتنزيل البرامج الصينية التي لديهم الحد الأدنى من المعرفة أو لا يملكون أي فكرة عنها، على أجهزتهم.
وحتى لو تم فحص التطبيق وإعلانه نظيفًا من قبل أحد متاجر التطبيقات (وهي حماية يقوضها الاتحاد الأوروبي عن غير قصد من خلال قانون السوق الرقمي)، فليس هناك ما يضمن أن التحديثات والتصحيحات المستقبلية ستتضمن برامج ضارة.
وقد تم اقتراح عديد من الحلول لهذه المشكلة، ولكن ليست جميعها ممكنة.
تقليل الأخطار
ويرى التقرير أن إجبار ByteDance، الشركة الأم لـTikTok، على تجريد نفسها من الأصول القيمة والمربحة للغاية وبيعها لمالك أمريكي يمكن أن يقلل الأخطار ولكنه مستحيل.
وقد تعترض الصين - فقد فرضت بالفعل ضوابط التصدير على برامج تيك توك - ويمكنها الانتقام من الشركات الأمريكية من خلال إجبارها على سحب استثماراتها.
وحتى لو لم تعترض بكين على التجريد، فإن TikTok يتمتع بقيمة استثنائية، يقدر البعض أنه يساوي أكثر من 200 مليار دولار، لذا يعد إجبار ByteDance على البيع بسعر مخفض معززا لاحتمالية انتقام الصين.
ويمكن لـTikTok تجنب التجريد وإنشاء متجر في دولة ثالثة (في الماضي، فكرت TikTok في القيام بذلك في إيرلندا)، وتخزين بياناتها وإجراء عمليات هناك للتحايل على القيود الأمريكية.
عقبات الحظر
ويواجه حظر TikTok عقبات كبيرة لا يمكن التغلب عليها في ما يتعلق بحرية التعبير، التي يحميها التعديل الأول.
يحد تعديل من الإجراءات التي أقرها الكونجرس منذ عقود للسماح للأفلام والكتب والموسيقى بالتدفق بحرية بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية باسم تعديلات بيرمان.
كما يحد من القدرة على استخدام قوانين العقوبات لتقييد حرية التعبير.
وفشلت جميع الجهود السابقة لحظر TikTok بسبب هذه العقبات، وبينما تدرك إدارته الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء ضد TikTok لمقاومة التدقيق القضائي، فإن الحظر سيواجه دعوى قضائية طويلة ومن المرجح أن يفشل.
حلول مقترحة
ويشير التقرير إلى أنه يمكن أن يستفاد من رغبة TikTok في استخدام الطرح العام الأولي (IPO) لعرض أسهم الشركة في السوق. حيث يرغب TikTok في القيام بذلك في وول ستريت؛ وقد تصر بكين على طرح طرحها العام الأولي في شنغهاي. بينما يرغب مستثمرو TikTok في استخدام الاكتتاب العام الأولي من أجل ((سحب الأموال))، ومن شأن الاكتتاب العام الأولي في وول ستريت أن يوفر وسيلة للجنة الاستثمار الأجنبي (CFIUS) للتدخل وفرض شروط على الاكتتاب العام لتخفيف الأخطار.
وأهم هذه الأمور هو إنشاء رقابة خارجية على برامج TikTok وتحديثاتها، باستخدام مراجعة طرف ثالث. ويتلخص أحد التوجهات في إنشاء مجلس إشرافي يتألف من مواطنين أمريكيين يتمتعون بتصاريح أمنية (وهي ممارسة شائعة لدى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة). يمكن أن تكون مراقبة تدفقات البيانات والظروف المتعلقة بالمكان الذي يمكن للكيان الجديد تخزين البيانات الشخصية فيه، ومن يمكنه الوصول إليها وكيفية استخدامها، جزءًا من اتفاقية لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. ويمكن أن تطلب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة زيادة الشفافية في عمليات الكيان الجديد للحد من الأخطار.
البرامج الصينية
ويقول التقرير إن هناك مشكلة أكبر وأكثر تعقيدًا تتمثل في استخدام البرامج الصينية في التطبيقات والشبكات الأمريكية حيث (توجد وحدات البرامج الصينية في بعض التطبيقات الرائدة المستخدمة في الولايات المتحدة). وتتمثل الخطوة الأولى لمعالجة هذه المشكلة في جعل مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات التابع لوزارة التجارة مسؤولاً عن برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها (ICTS) لاستخدام سلطات المسح الخاصة به لتحديد نطاق المشكلة وتحديدها.
وما السلطات الإضافية التي قد تحتاج إليها (وهي تعتمد الآن إلى حد كبير على قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية) لإجبارها على إزالة البرامج الصينية التي تشكل أخطارا على الأمن القومي؟
وسواء كانت TikTok متواطئة أم لا، فيجب على الولايات المتحدة إدارة الأخطار الناجمة عن الاتصالات التكنولوجية العميقة مع دولة معادية وغير جديرة بالثقة تقوم بأكبر حملة تجسس في التاريخ. ويمكن للسلطات التشريعية والتنفيذية تقليل الأخطار مع السماح لـTikTok بمواصلة العمل. ويمكن أن تشمل الحلول الأوسع أخيرا إقرار قانون وطني للخصوصية، وتوسيع الشفافية في شبكات توريد البرمجيات، وتقييد الحالات التي يؤدي فيها استخدام التكنولوجيا الصينية إلى خلق أخطار.
ولا تخلق كل التكنولوجيا الصينية أخطارا، ولكن يمكن تخفيف الأخطار الحقيقية، بما في ذلك تلك المنسوبة إلى تيك توك.
3 أخطار لـTikTok تهدد الأمن القومي الأمريكي:
الأول:
هو أن TikTok جزء من عملية نفوذ حكومية صينية شنيعة تهدف إلى التأثير على السياسة الأمريكية.
والثاني:
هو أنه يمكن استخدام TikTok لجمع البيانات الشخصية عن الأمريكيين.
والثالث:
يعد الأخطر بينها وهو أن تنزيل TikTok طوعًا على الهواتف أو الأجهزة يسمح بحقن البرامج الضارة من قبل الصين.

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